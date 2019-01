Etter å ha tatt nok en imponerende og råsterk sprintseier i estiske Otepää lørdag, avslører Klæbo overfor NRK at han i periode etter Tour de Ski har hatt kontakt med Petter Northug. 32-åringen la som kjent opp i desember, men har i sin aktive karriere alltid gått touren og klart å prestere i mesterskap.

NRK får opplyst at både hvile, trenings- og løpsopplegg, generelt hvordan han skal disponere tiden etter Tour de Ski er noe Klæbo har hatt spørsmål rundt etter Tour de Ski. Derfor tok han kontakt med Northug. Selv er 22-åringen litt kryptisk når han blir spurt.

– Jeg har snakket litt med ham, men ikke bare om å slappe av. Men jeg må finne min greie å gjøre det på og det har fungert bra, sier Klæbo.

– Men vi har snakket sammen, ja. Han har mye å lære bort på den fronten der, sier skistjernen, som deretter svarer «litt av alt og mer trenger jeg ikke å si», når NRK spør om det har handlet om erfaring og rutine som omhandler perioden mellom Tour de Ski-slutt og VM-start som er i slutten av februar.

– Høres fornuftig ut

Pappa og manager Haakon Klæbo har ikke vært tilgjengelig for NRK lørdag, mens Northug-manager Are Sørum Langås svarer slik om han var klar over samtalene mellom den pensjonerte skistjernen og Klæbo:

– Få om noen har vel mer kompetanse på å prestere i Tour de Ski og deretter lykkes i mesterskap, så det høres fornuftig ut. Dialogen kjenner ikke jeg til, den er mellom Petter og Johannes og ikke noe jeg har vært involvert i, sier Langås.

For Klæbo reiser nå rett hjem til Trondheim igjen. Han skal ikke gå søndagens viktige 15 kilometer.

– Jeg kjenner at kroppen trenger det. Man må passe på at man ikke biter over for mye. Det er greit å gå konkurranse nå, slappe av igjen, og så begynne å lade opp mot det som er viktigst fremover, sier Klæbo.

Råsterk Klæbo-dag

UTEN KONKURRANSE PÅ OPPLØPET: Det ble aldri noen spurt under lørdagens sprint. Da kunne Johannes Høsflot Klæbo ta seg tid til denne gesten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Men at Klæbo har klart å holde Tour de Ski-formen intakt er det ingen tvil om. Han imponerte fra start til slutt i en sprintkonkurranse – igjen. Han vant prologen i Otepää, han vant kvart- og semifinale og i finalen var han den soleklare favoritten.

Han fikk selskap av fire andre nordmenn i finalen, blant dem Erik Valnes, Eirik Brandsdal, Pål Golberg og Mattis Stenshagen. Siste mann i finalen: Aleksandr Bolsjunov. Russeren falt i semifinalen lørdag, men karret seg videre på god nok tid.

Rykket ingen klarte å følge

Og finalen ble en ordentlig thriller til å begynne med. Bolsjunov satte enorm fart fra start. Nordmennene klarte å henge med, men i den siste motbakken var det Klæbo som tok ansvar.

22-åringen rykket fra alt og alle, selv Bolsjunov kom til kort. Klæbo tok med seg stor fart på bakketoppen og inn i utforkjøringen og kun et uhell kunne hindre norsk seier. Det unngikk Klæbo, som kom alene inn på oppløpet. Der takket og bukket han til publikum, før han føk over målstreken til nok en sprintseier.

– Det smakte godt. Det er artig å vinne her. Det var her jeg tok min første verdenscupseier. Det henger selvfølgelig høyt, sier 22-åringen, før han vurderer finalen slik:

– Det er som finaler stort sett har vært. Bolsjunov går til det han kan. Vi må bare prøve å henge med og satse på at vi har noe å spa på med på slutten. Det hadde jeg heldigvis i dag, sier Klæbo.

Bolsjunov ble for øvrig nummer to, mens Golberg tok tredjeplassen. Brandsdal ble nummer fire, Stenshagen fem og Valnes nummer seks. Det ble for øvrig en god norsk dag, hvor Sindre Bjørnestad Skar, Pål Trøan Aune og Sondre Turvoll Fossli røk ut i semifinalen.

Revansjen

For Klæbo må seieren ha smakt godt på én spesiell måte. Bolsjunov er nemlig den eneste utøveren som har slått Klæbo i en klassisk sprint på lang tid, da den norske skistjernen gjorde en manøver han trolig aldri glemmer i Ruka i november.

I stedet for å stake seg hele veien til mål tittet Klæbo seg den gangen bakover og Bolsjunov tok seieren foran nesen på ham. Nå har Klæbo endelig revansjert tabben i Ruka.