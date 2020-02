NFF frarådet oppdrag i diktaturer – nå dømmer Moen i Emiratene

Når de to storlagene Al Ahly og Zamalek møtes i den egyptiske supercupfinalen torsdag, skjer det under flomlysene på et stadion i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater.

Kampen skal ledes av den norske dommeren Svein Oddvar Moen, som takket ja til oppdraget etter en henvendelse fra Det egyptiske fotballforbundet til Norges Fotballforbund (NFF).

– Det er en flott opplevelse å dømme en cupfinale. Det er alltid kjekt å ha en cupfinale under beltet. Det er alltid gøy, og cupfinaler er en flott opplevelse, uansett hvilket land du dømmer i, sier Moen til NRK.

ERFAREN: Svein Oddvar Moen har dømt på øverste nivå i Norge siden 2003. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Toppdommeren ønsker ikke å oppgi lønn eller honorarer for oppdraget.

– Forstår du at noen kan være kritiske?

– Det som er utrolig viktig, er at dette er idrett. Dette er fotball. Vi er fotballdommere, og for oss så er det å gjøre en jobb som fotballdommere - verken mer eller mindre, sier Moen.

– Forsøk på å hvitvaske

Ina Tin er seniorrådgiver i Amnesty International, har skrevet bok om Saudi-Arabia, og sier at idrettsarrangementer som det Moen skal lede, inngår i en bevisst PR-strategi for stater som Emiratene.

Målet er å hvitvaske regimers brudd på menneskerettigheter, ifølge Tin.

– Jeg skjønner på en måte at idrettsutøvere, ledere og dommere ikke er implisert i det, men de skal være klar over at de blir brukt i et forsøk på å hvitvaske, eller som de etter hvert kaller det, «sportsvaske» regimet, sier seniorrådgiveren.

SPORTSVASKING: Seniorrådgiver i Amnesty, Ina Tin, advarer om at Moen og andre blir brukt til å hvitvaske regimers menneskerettighetsbrudd, såkalt «sportsvasking». Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Det er NFF som har godkjent dommerforespørselen fra Det egyptiske fotballforbundet.

– Vi har en tilstedeværelse i en rekke land i Midtøsten hvor vi nødvendigvis ikke identifiserer oss med regimene, men vi bidrar da sportslig, sier Terje Svendsen, som er president i NFF, til NRK.

Trakk engasjement i Saudi-Arabia

For drøyt fire måneder siden fortalte Svendsen til fotballmagasinet Josimar at han ønsket en dialog med Moen om å avslutte dommerens engasjement i Saudi-Arabia.

Da hadde Moen hatt 15 dommeroppdrag i Saudi-Arabia i sesongen 2018/19, ifølge Josimar.

– Selv om det er positivt med internasjonal dommererfaring i andre land, mener NFFs ledelse at det ikke er forsvarlig med dette engasjementet i Saudi-Arabia. I andre land som systematisk bryter menneskerettighetene jobber NFF aktivt for å endre forholdene med tilstedeværelse, sa Svendsen da.

FORSTÅR KRITIKKEN: President i NFF, Terje Svendsen, forstår kritikken fra Amnesty, men mener selv at det er forskjell på regimene i Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Svendsen forstår at beslutningen om å la en norsk dommer dømme kamp i Emiratene, blir møtt med kritikk, men påpeker at det er Egypt, ikke Emiratene, NFF samarbeider med.

– I Egypt er situasjonen noe annerledes, og så er det litt spesielt at kampen spilles i Emiratene denne gangen, vedgår fotballpresidenten.

– Sånn som vi vurderer det er det forskjell på de to regimene, selv om det også i Emiratene er mye å rette på når det gjelder hvordan vi oppfatter at ting skal være i den vestlige verden, svarer Svendsen på spørsmål om det er forskjell på å dømme i Emiratene og Saudi-Arabia.

– Skulle man gitt dem poeng vil Saudi-Arabia komme dårligst ut når det gjelder menneskerettigheter, men Emiratene kommer ikke langt etter, sier Tin i Amnesty International, og peker blant annet på at bruk av tortur foregår begge steder.

– Vi gjør en jobb

Mannen som skal lede oppgjøret i Abu Dhabi, er uenig i at han lar seg bruke som brikke i et politisk spill.

FINALEARENA: Det er ikke første gang Abu Dhabi er vertskap for en finale. Her løfter Hasan Al Haydos det synlige beviset på at Qatar vant Asiamesterskapet i 2019. Foto: Suhaib Salem / Reuters

Moen peker blant annet på at både Emiratene og Saudi-Arabia er med i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

– Jeg synes det er viktig for oss, som er en del av idretten, at vi har respekt for idretten og at vi gjør den jobben vi skal gjøre som fotballdommere, sier Moen.

– Vi har masse dyktige politikere som sikkert mener mye om det, og det må de få lov til, og det har vi full respekt for, og så må det være respekt for at idrett er idrett for oss, og at vi gjør en jobb og dømmer fotball, avslutter fotballdommeren.