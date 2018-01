Etter seieren i fjorårets Tour de Ski håvet Sergej Ustjugov inn 730 000 kroner. Hvis russeren gjentar bragden i år, får han «bare» 440.000, selv om prestasjonen er like sterk.

Årsaken er at utøverkomiteen i det internasjonale skiforbundet (FIS) i oktober valgte at pengepremiene for langrennsløpere skal fordeles på 20 løpere, ikke på 10. Dette gjelder både i enkeltrenn og i tourer.

Sundby: – Synd

Hele 80 prosent av utøverne stemte for forslaget, men Sundby er skeptisk.

– Man fjerner halvparten av prestisjen, og det er synd. Det synes jeg man skal tenke over, sier Sundby til NRK.

– Er det litt demotiverende å jakte sammenlagtseier med halverte pengepremier?

– Godt spørsmål. Det er veldig motiverende å jakte form fram til OL, og det er det dette handler om for min del. Å få gode konkurranser og god trening fram mot det som er det aller viktigste målet. Da skal jeg klare å jage tet i Tour de Ski, selv med halve premiepenger.

– Må høre på argumentene

LEDER TOUREN: Ingvild Flugstad Østberg. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

For tour-lederen på kvinnesiden, Ingvild Flugstad Østberg, er tankegangen en litt annen. Hun har endt blant de fire beste i de to siste utgavene av touren.

– Jeg tenker ikke på det. Det har ingen ting å si for hvor fort jeg går, svarer Østberg på spørsmål om premiepengene.

– Diskusjonen om penger kan vi ta, og hvorvidt det er viktig. Vi må høre på argumentene for at det er halvert, og sjekke begrunnelsen, utdyper Østberg.

Jürg Capol er renndirektør i FIS, og forteller at utøverne stort sett er fornøyde med løsningen.

FIS-SJEF: Jürg Capol.

– Det var noen reaksjoner først, og jeg synes det er mer logisk å beholde det slik det var. Det er min mening, men jeg skjønner at det har litt med markedsverdi å gjøre, sier Capol til NRK.