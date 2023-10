Ligue 1-spiller suspenderes etter antisemittisk budskap

Nice-spiller Youcef Atal suspenderes av egen klubb etter at han i forrige uke delte en antisemittisk video i sosiale medier.

Det skriver Nice i en uttalelse. Videoen inneholdt et budskap som tok parti med Hamas i den anspente konflikten i Midtøsten.

– Spilleren har erkjent sine feil ved raskt å slette innlegget, i tillegg til å beklage seg offentlig. Likevel, i lys av sakens alvor, har klubben besluttet å iverksette umiddelbare disiplinærtiltak, heter det.

Klubben var i et møte med spilleren etter at han returnerte fra landslagssamling med Algerie. Der ble det formidlet at Atal suspenderes inntil videre.

– Nice har en forpliktelse om at alle som er involvert i klubben, bidrar til at fred råder over alle hensyn, skriver klubben videre. (NTB)