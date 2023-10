Under en matpause i Sierra Nevada i Spania, skal Ingebrigtsen ha gitt uttrykk for at Nordås ikke kunne sitte ved samme bord og krevd at han forlot et område reservert det norske laget.

Det skal ha ført til at andre skal ha forlatt området i sympati med Nordås.

Under sommerens friidretts-VM, flere måneder etter treningsleiren, ble isfronten mellom partene åpenbar for alle. Det ble sendt flere stikk gjennom media, og Henrik Ingebrigtsen kalte Nordås «respektløs».

FRIIDRETTSSTJERNE: Narve Gilje Nordås. Foto: NTB

Da forbundet ble varslet om hendelsen i Sierra Nevada, så de seg nødt til å følge det opp med partene. Det bekrefter sportssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund.

NRK har snakket med en rekke kilder som oppholdt seg i Sierra Nevada på samme tidspunkt. Flere hevder det var en tydelig splittelse i den norske friidrettsleiren.

Ingebrigtsen: «Koke suppe på en spiker»

Nordås – som trenes av Gjert Ingebrigtsen – bekrefter til NRK at det har vært en uønsket hendelse, men ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer rundt det som har skjedd.

Henrik Ingebrigtsen svarer dette da NRK konfronterer ham med påstandene:

– Det er tydeligvis enkelt og motiverende å skape storm i vannglass i disse tider, eller koke suppe på en spiker om du vil, men jeg ønsker ikke å bidra til det. Situasjonen du sikter til fra januar handler om inngåtte avtaler som ikke ble overholdt, hvor dette ble påpekt av oss og saken lagt død. Dette har jeg snakket om med forbundet i etterkant, skriver Ingebrigtsen i en tekstmelding, som avsluttes slik:

– Jeg trodde saken var lagt død, og vil ikke spekulere i hvem eller hvorfor noen skulle motiveres av å hente frem igjen akkurat nå, og gjøre det til en større sak enn det var.

LØPESTJERNE: Henrik Ingebrigtsen. Foto: NTB

Sportssjef Slokvik bekrefter at forbundet har vært involvert i håndteringen etter hendelsen mellom Ingebrigtsen og Nordås. Han vil imidlertid verken omtale det som en varslingssak eller personalsak.

– Det var en intern sak. En intern uenighet rundt hvordan ting skulle fungere, sier Slokvik.

– Det kunne vært løst på en annen måte. Man kunne snakket litt bedre sammen, sier han videre.

Gjorde tiltak etter hendelsen

Ifølge Slokvik ble saken fulgt opp med en gang i Sierra Nevada.

– Har saken blitt løst?

– Ja, det ble løst der nede.

– Så det var en ferdig sak der (i Sierra Nevada)?

– Nei, ikke nødvendigvis. Vi har jo snakket om det etterpå også. Men det ble i hvert fall gjort tiltak med tanke på det som skjedde der, opplyser han.

SPORTSSJEF: Erlend Slokvik. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Sportssjefen sier de har fulgt opp saken i henhold til spillereglene forbundet selv har og oppsummerer det hele slik:

– Det var en diskusjon rundt en liten ting, som har blitt fulgt opp. Men det er viktig å si at det aldri har blitt levert noe varsel på det, sier Slokvik.

Kjølig forhold gjennom sesongen

På Bislett Games i juni kunne man se at forholdet var kjølig etter 1500-meteren. Jakob Ingebrigtsen vant på ny europarekord, mens Nordås ble nest raskeste nordmann på distansen.

TV-bildene viste at Henrik Ingebrigtsen gikk mellom lillebroren og Nordås, da de ga hverandre hånden etter løpet.

Under VM i friidrett i august valgte Nordås å bo på et annet hotell enn resten av landslaget. Trener Gjert Ingebrigtsen fikk ikke akkreditering, noe som førte til at treningskompis Per Svela tok på seg oppgaven med å følge ham opp.

VENNER: Per Svela fulgte opp Nordås tett under VM. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Gjennom hele mesterskapet var det synlig avstand mellom Nordås og løpebrødrene Jakob og Henrik Ingebrigtsen, så langt det var mulig. På oppvarmingsbanen oppholdt førstnevnte og Svela seg ikke i det norske utøverteltet.

Da Jakob Ingebrigtsen ble syk under VM, leverte Henrik Ingebrigtsen en tirade mot ledelsen i friidrettsforbundet.

Dagen etter innrømmet han å ha gått for langt i kritikken i VG.

Ingebrigtsen har det siste året hatt en koordinatorfunksjon opp mot lillebror Jakob i regi av friidrettsforbundet. Nylig sa han til NRK at han ønsket å fortsette med det.

Han har ikke vært på landslaget. 32-åringen er etter VM-deltakelse og personlige rekorder på 3000 meter og 5000 meter trolig aktuell for en plass før neste sesong.

Landslaget for 2024-sesongen blir offentlig kjent tirsdag 17. oktober.

På spørsmål om det har og eventuelt hvilke konsekvenser hendelsen i Sierra Nevada har fått for Ingebrigtsen, svarer Slokvik:

– Vi har fulgt opp med de involverte og noe mer er det ikke å si om det.

– Er alle parter fornøyd med hvordan forbundet har behandlet saken?

– Ja, slik jeg har oppfattet det så har Narve blitt tatt godt vare på med tanke på det som skjedde der, i ettertid.

Skal være på treningsleir samtidig

Nordås var tidligere en del av treningsgruppen til brødrene Ingebrigtsen, i perioden da de alle ble trent av Gjert Ingebrigtsen.

I starten av 2022 brøt brødrene samarbeidet med trenerpappaen. Siden har Gjert Ingebrigtsen hatt treneransvar for blant andre Nordås og Per Svela, hvor spesielt Nordås har tatt store steg.

Med bronse på 1500 meter i sommerens VM viste Nordås at han er blant de fremste norske medaljehåpene før neste sommers EM og OL. Veien dit går blant annet gjennom flere høydeopphold.

Sierra Nevada har vært et yndet sted for norske utøvere de siste årene, med et toppidrettsanlegg og tilhørende hotell med 89 rom på 2320 meters høyde.

Sportssjef Slokvik bekrefter at Nordås etter planen skal være i Sierra Nevada samtidig med både Henrik og Jakob Ingebrigtsen i løpet av de neste månedene.

– De har litt forskjellige reisetidspunkter i de forskjellige gruppene. Men i en periode så vil alle sammen være der.

– Hvordan håndteres det?

– Det er kontroll på det, så vi har pratet om hvordan vi skal løse de tingene. Det fungerer. De har jo vært på stevner samtidig, så det følges opp.