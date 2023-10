Henrik Ingebrigtsen ferdig som koordinator – inne på landslaget

– I prinsippet skal de bare være utøvere. Så skal vi se på hvilket apparat vi bygger rundt dem, sier sportssjef Erlend Slokvik.

For nå er alle tre brødrene Ingebrigtsen tatt ut på landslaget kommende sesong.

Det ble klart tirsdag formiddag da Norges Friidrettsforbund presenterte landslagene for kommende sesong.

Henrik Ingebrigtsen var ikke landslagsutøver denne sesongen. Men comebacket i landslagets rekker betyr også endringer for Ingebrigtsen-brødrene og deres forhold til Friidrettsforbundet.

Det var høy stemning da Jakob Ingebrigtsen satte ny europeisk rekord på 1500 meter under Bislett Games. Henrik (til venstre), Jakob (midten) og Filip Ingebrigtsen (t.h). Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Ingen praktisk betydning

Denne sesongen var Henrik Ingebrigtsen koordinator for Ingebrigtsen-brødrene. Nå skal han kun være utøver ifølge sportssjefen.

– Vi kommer ikke kommer til å inngå avtale med noen av dem om at de skal være koordinator, sier Slokvik.

– De skal være utøvere. Vi skal bidra med ressurser rundt fra forbundet, sier Slokvik.

Slokvik understreker at forbundet ikke kan bruke mye penger på en utøver, som gjør mange andre ting.

– Vi ser på andre personer som kan bidra med koordinering rundt de gutta. Det er nok en annen type person de trenger, sier Slokvik til NRK og fortsetter:

– I mesterskap er det vi som følger dem opp. De trenger en person som kan følge dem i det daglige treningsarbeidet. Mer i forhold til det rent praktiske. De får jo mye henvendelser fra sponsorer og media, sier Slokvik.

Sportssjef Erlend Slokvik (til venstre) presenterte landslaget i friidrett sammen med Håvard Tjørhom (t.h), toppidrettssjef i forbundet. Foto: Emilie Holtet / NTB

Håvard Tjørhom, påpeker at returen på landslaget for Henrik Ingebrigtsen ikke har noe å si for hvem som holder i treningsopplegget til Jakob Ingebrigtsen.

– Det har ingen praktisk betydning. De tre diskuterer mye trening og opplegg seg imellom. Det blir koordinering mellom de tre uansett, sier Tjørhom.

Slokvik legger til at de tre brødrene er trenere for hverandre.

Tjørhom påpeker at det er stor interesse for løpebrødrene og at også Henrik Ingebrigtsen nå må ha hovedfokus på det å være utøver.

Landslagsuttaket kommende sesong Ekspander/minimer faktaboks OL-lag: Håvard Bentdal Ingvaldsen, Moelven IL (Mari Ann Bentdal) Jakob Asserson Ingebrigtsen, Sandnes IL (selv) Narve Gilje Nordås, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen) Zerei Kbrom Mezngi, IL Skjalg (Asle Tjelta) Karsten Warholm, Dimna IL (Leif Olav Alnes) Sondre Mogens Guttormsen, SK Vidar (Atle Guttormsen) Pål Haugen Lillefosse, Fana IL (Bjørn Åge Herdlevær) Eivind Prestegård Henriksen, IK Tjalve (Paul Solberg) Thomas Mardal, Gloppen FIL (Paul Solberg) Markus Rooth, IK Tjalve (Espen Rooth) Sander Aae Skotheim, IK Tjalve (Eirik Røe) Henriette Jæger, Aremark IF (Unn Merete Lie Jæger) Line Kloster, SK Vidar (Petar Vukicevic) Amalie Hammild Iuel, IK Tjalve (Leif Olav Alnes) Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve (Knut Jæger Hansen) Lene Onsrud Retzius, IL i BUL (Anatoly Gordienko) Sigrid Borge, IK Tjalve (Andreas Thorkildsen) EM-lag: Filip Mangen Ingebrigtsen, Sandnes IL (selv) Henrik Børkja Ingebrigtsen, Sandnes IL (selv) Magnus Tuv Myhre, Brandbu IF (Tore Myhre) Awet Nfatlem Kibrab, Ull/Kisa IL (Hans Jørgen Borgen) Vladimir Vukicevic, SK Vidar (Petar Vukicevic) Jakob Boutera, Ull/Kisa IL (selv) Ingar Bratseth-Kiplesund, SK Vidar (Frank Brissach) Henrik Flåtnes, Tønsberg FIK (Dietmar Mögenburg) Simen Guttormsen, SK Vidar (Atle Guttormsen) Marcus Thomsen, IL Norna-Salhus (Paolo Dal Soglio) Hedda Hynne, IK Tjalve (Erik Sakshaug) Andrea Rooth, Lambertseter IF (Vegard Rooth) Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg TIL (Nathan Ott) PL-lag: Salum Ageze Kashafali, IL Norna-Salhus (Stephan Johansson) Vegard Dragsund Sverd, IL Norna Salhus (Stephan Johansson) Skjalg Kongssund, Moelven IL (Dag Kåshagen) Ida-Louise Øverland, IK Hind (Jan Herman Hordvik) Ida Nesse, IL Tyrving (Jo Nesse)

Tatt ut i EM-laget

Det var kanskje knyttet størst spenning rundt Filip Ingebrigtsen før landslagsuttaket. Han er fortsatt inne på landslaget i det såkalte EM-laget. OL-laget, som han ikke er en del av, får litt ekstra støtte sportslig. Også Henrik Ingebrigtsen er en del av EM-laget.

Dette todelte laguttaket er basert på hvilke mesterskap ledelsen tror utøverne kan prestere i.

Jakob Ingebrigtsen er en av de to største stjernene i OL-laget.

– Vi har fortsatt troen på Filip som utøver, sier sportssjef Erlend Slokvik.

– Vi har hatt et langsiktig mål og en plan for Filip med tanke på OL. Vi ser at han fortsatt har et potensial, sier Slokvik.

Filip Ingebrigtsen forblir en del av landslaget, i det såkalte EM-laget, etter en svak sesong. Her under NM sist sommer. Foto: Geir Olsen / NTB

Filip Ingebrigtsen var en av verdens beste mellomdistanseløpere fra 2016 og i flere år fremover. Blant annet har han bronse på 1500 meter fra VM i 2017 og EM-gull på samme distanse i 2016. De siste årene har han slitt. Blant annet kom han ikke til årets VM.

Det ble meldt på forhånd at Ingebrigtsen-brødrene ikke kom til å stille på presentasjonen av elitelagene.

Det er totalt 22 utøvere som er tatt ut på elitelaget. Fem av disse er parautøvere.

Vil ikke kommentere akkrediteringssaken

Sportssjef Erlend Slokvik gjorde det for øvrig klart at forbundet ikke ville svare på ytterligere spørsmål nå rundt det at Gjert Ingebrigtsen er nektet akkreditering til innendørs-VM og EM kommende sesong.

Ingebrigtsen har skaffet seg advokat etter at det ble klart at han, som Narve Gilje Nordås sin trener, ble nektet akkreditering. Det samme har Friidrettsforbundet gjort.