– Vi satt og spiste helt vanlig. Vi var omtrent ferdig, så kom plutselig Henrik inn og brysket seg voldsomt opp og sa at Narve ikke kunne sitte der. Det var såpass at jeg sa ifra at dette ikke går an, sånn kan man ikke oppføre seg, sier Knut Jæger Hansen til NRK.

Den erfarne friidrettstreneren – som blant annet har ansvar for Karoline Bjerkeli Grøvdal – var én av dem som satt rundt bordet, da Henrik Ingebrigtsen krevde at Narve Gilje Nordås flyttet seg under en treningsleir i januar.

Flere norske utøvere satt rundt et bord i et område som var reservert det norske laget. Hansen forlot bordet etter episoden sammen med Nordås.

– Det var selvfølgelig ekstremt ubehagelig for Narve, så han flyttet seg. Resten av den leiren så satt vi og spiste et sted, så satt resten et annet sted.

NRK omtalte hendelsen for første gang torsdag. Der bekreftet Nordås selv at det hadde vært en uønsket hendelse, men uten å ville si mer om hva som skjedde. NRK kunne også avsløre at Norges Friidrettsforbund hadde grepet inn.

Sportssjef Erlend Slokvik beskrev hendelsen som «en diskusjon rundt en liten ting» og en sak som ble «løst der nede».

UØNSKET HENDELSE: Narve Gilje Nordås omtalte selv hendelsen med Henrik Ingebrigtsen som uønsket. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Ingebrigtsen: – Appetitten på tynn gugge er tydeligvis ustoppelig

Henrik Ingebrigtsen mente i den forbindelse at det å dra opp situasjonen nå var å «skape storm i et vannglass» eller «koke suppe på spiker». Den fremstillingen bestrider Hansen.

– Jeg tenker at dette var en grad av mobbing og trakassering som vi absolutt ikke skal godta. Det sa jeg også fra om til Henrik, mens Henrik mener at han hadde fått det rommet og bare var tydelig. Jeg oppfattet det ikke sånn. Man kan uansett ikke snakke til andre på den måten.

Ingebrigtsen har blitt forelagt Jægers uttalelser i saken. I en SMS til NRK skriver han følgende:

– Jeg trodde denne spikersuppa var spist opp nå, men appetitten på tynn gugge er tydeligvis ustoppelig hos enkelte. Jeg har sagt det jeg har å si om den situasjonen. Jeg minner om at friidrettsforbundet løpende har tatt beslutninger etter å ha snakket med alle involverte.

SPIKERSUPPE: Henrik Ingebrigtsen sier han har sagt det han har å si om situasjonen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Ingebrigtsen viser til at de forholder seg til beslutningene, avtalene og rammevilkårene fra forbundet.

– Slik andre involverte også bør gjøre. Vårt behov er ro og trygghet til å trene, prestere og gjøre alle de andre tingene som må til for å kappe nye sekunder og tideler. Det gjelder hjemme og i Sierra Nevada, skriver Ingebrigtsen.

Hansen: – Helt klart et varsel

Knut Jæger Hansen svarer slik på hvorfor han nå ønsker å fortelle sin versjon av saken:

– Jeg tenker at sånne ting, som mobbing og den type oppførsel, må man ta tak i. Uansett hva man gjør så er det viktig at man tar tak. Jeg blander meg ikke inn i familiekonflikten, men med tanke på at vi skal drive i det miljøet, er det viktig at disse tingene er i orden når neste treningsleir kommer om bare noen uker.

– Gjorde Nordås noe for å provosere rundt bordet?

– Nei, absolutt ingenting. Han satt og pratet greit med alle, inkludert Filip (Ingebrigtsen). Det kom som lyn fra klar himmel.

– Vil du si at du leverte et varsel?

– Jeg må si det var et varsel. Helt klart et varsel. Selv om det ikke ble gjort skriftlig, så var det et varsel. De tok tak i det også, men hva resultatet ble er over mitt hode.

Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund presiserte i torsdagens NRK-sak at dette var en intern uenighet og ikke en varslingssak.

Lørdag skriver Slokvik følgende til NRK om hvorfor det ikke ble behandlet som en varslingssak: «Siden vi fikk muntlig info om dette på telefonen, oppfattet vi det ikke som en formell varsling. Saken ble fulgt opp i henhold til lagets spilleregler.»

Friidrettstopp: Hadde snakket om avstand på forhånd

– Det er viktig å ta tak i hele situasjonen, og det er viktig at en ikke stikker hodet i sanden, men at man får renset opp i det slik at det blir enklere for alle å leve i det miljøet, sier Hansen, som skal på treningsleir til Sierra Nevada med Grøvdal i slutten av måneden.

Dit skal også Ingebrigtsen-brødrene Jakob, Filip og Henrik, samt Narve Gilje Nordås.

Toppidrettsansvarlig Håvard Tjørhom sier at de før treningsleiren i januar hadde snakket om forholdet mellom Nordås og Ingebrigtsen-brødrene.

LEDERE: Fra venstre: Håvard Tjørhom og Erlend Slokvik er henholdsvis toppidrettsansvarlig og sportssjef i Norges Friidrettsforbund. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Han forteller at høydetreningsleirene blir planlagt av den enkelte utøver og trener, men at han har hatt ansvaret for samlinger i Sierra Nevada fra forbundets side.

– Det alle ønsker på samling er ro og gode rammer for å få lagt ned jobben som skal gjøres. Av den grunn var det snakket om på forhånd å holde avstand mellom Narve og Ingebrigtsen på grunn av situasjonen som er, slik det også blir gjort i det daglige treningsarbeidet hjemme, sier Tjørhom.

Tok opp Ingebrigtsens oppførsel

Friidrettstoppen var ikke selv til stede i Sierra Nevada under den konkrete hendelsen, men har fått den referert i etterkant.

– Jeg vet den opplevdes som veldig direkte og konfronterende. Måten det ble kommunisert på er tatt opp i ettertid med Henrik. Men det er ulike perspektiv her. I ettertid ser jeg at jeg kunne gjort en bedre jobb i forkant med bedre avklaring og tilrettelegging for at dette kunne vært unngått.

– Det er viktig å poengtere at det også var opphold på samme sted i april/mai i år. Alle, inkludert Narve, hadde ro til å gjøre den jobben som var med å legge grunnlaget for sesongen, sier Tjørhom.

Kort tid etter NRK-avsløringen torsdag ble det kjent at Nordås-trener Gjert Ingebrigtsen ikke ville få akkreditering til verken VM innendørs eller EM neste sommer.