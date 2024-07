6 dager 3 timer 42 minutter 17 sekunder

Det ble en dramatisk start på den engelske mila (1609 meter) i London, da flere av løperne snublet og falt.

Heldigvis kom Nordås seg unna og kom seg helskinna gjennom hendelsen.

– Jeg sitter med en følelse av at Narve er bedre enn han tror selv, sa NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal halvveis uti løpet.

Nordmannen kom seg stadig framover i feltet og han hadde mer krefter på oppløpet.

– Dødt løp med australieren, sa NRKs friidrettskommentator Jann Post.

Nordås var centimeter unna sin andre seier på et Diamond League-stevne, men han kom akkurat til kort mot australske Oliver Hoare.

– Stoppa litt de siste 30–40 meterne der. Han fikk gjort noen gode taktiske manøvre, sa Rodal.

NESTEN SEIER: Narve Gilje Nordås var så vidt bak australske Oliver Hoare ved målgang. Foto: Reuters

Hovedpersonen selv var greit fornøyd med andreplassen:

– Det går rette veien, tida var ikke så god, sier Nordås til NRK.

– Det var en bra generalprøve, konkluderer han.

Jakob Ingebrigtsen innehar den norske rekorden på én engelsk mil. Han løp på 3.46,46 16. juni 2022. Nordås løp i dag inn på tiden 3.49,06.

Narve Gilje Nordås (25) Navn: Narve Gilje Nordås Født: 30. september 1998 Klubb: Sandnes IL Trener: Gjert Ingebrigtsen Øvelser: 1500 meter og 5000 meter Personlige rekorder på bane: 3.29,47 minutter på 1500 meter fra 2023

3.48,24 minutter på én engelsk mil fra 2023

7.33,49 minutter på 3000 meter fra 2024

13.05,38 på 5000 meter fra 2023 Jakob Ingebrigtsen er eneste nordmann med bedre tid enn Nordås på 1500 meter, én engelsk mil og 5000 meter. Utvalgte meritter: VM-bronse fra 1500 meter i Budapest i 2023

NM-gull på 1500 meter i 2023 og 5000 meter i 2020 og 2021

I juni tok Nordås sin første seier i et Diamond League-stevne, på 3000 meter i Stockholm.

Norgesvenn falt

George Mills, som tok EM-sølvet bak Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter i juni, var en av de uheldige.

Briten gikk ned like etter start og fikk løpet ødelagt.

– Det er litt derfor jeg er lunken i starten. For jeg var redd for å havne inne i mølja for hvis en havner i mølja så er det plutselig pang og rett ned, forklarer Nordås og legger til:

– Jeg tenkte å bruke langsiden på andre siden etter 100–200 meter inn i løpet, men det blir litt passivt, så jeg ender opp med å gå litt ut og litt fram litt tilbake. I starten blir det litt rykk og napp.

Her kan du se det dramatiske fallet: