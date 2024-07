Solen har nettopp begynt å varme i den italienske fjellandsbyen Chiavenna, en snau times biltur og 1500 høydemeter ned fra basen i St. Moritz (1856 meter over havet).

Ingebrigtsen er inne i den avgjørende fasen av OL-forberedelsene. Han er kommet så nærme mesterskapet at det er mye som kan ødelegges og lite som kan hentes i treningsarbeidet. Grunnlaget er der.

Nå skal motoren fininnstilles og de siste bryterne slås på. NRK har fått eksklusiv tilgang til en av 23-åringens siste tøffe økter før Paris.

På programmet står intervaller – til sammen 20 runder rundt banen – i en fart som lokker melkesyren frem lenge før man har rundet banen for de fleste. Øktens siste runder unnagjøres i piggsko.

– Middels på mengde og middels på hardhet, men det blir tungt. Du puster, sier Filip Ingebrigtsen – og sier spørrende til lillebror:

– Den er ikke veldig lett?

– Nei ... De første blir nok ganske lette, svarer Jakob.

PSYKER SEG OPP: Jakob Ingebrigtsen varmer opp kropp og hodet før økten som venter. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Lørdag ettermiddag var han tilbake i St. Moritz etter fantomløpet i Monaco: 3.26,73 på 1500 meter.

– Jeg gruer meg

Når brødrene Ingebrigtsen ankommer det beskjedne anlegget, sammen med treningspartner Fredrik Sandvik, viser pulsklokken mandag. Les også Ingebrigtsen brøt magisk grense: – Verdensrekorden lever farlig

Beina er så gode som de kan være etter å ha gitt full gass i 1500 meter tre dager i forveien, men selv en olympisk mester møter dørstokkmilen før økt.

– Bare jeg går ut av sengen, gruer jeg meg. Det er ikke mye trening jeg ikke gruer meg til, såpass ærlig må jeg være.

– Selv med disse omgivelsene?

– Det er det som er problemet. Jeg evner ikke å se på det mens jeg springer alt jeg kan, sier Ingebrigtsen, før han kaster et blikk mot de storslåtte fjellene som omringer den lyseblå friidrettsbanen på italiensk side av Maloja-passet.

– Hva med åtte kilometer rolig rundt innsjøen?

– Det òg er alt jeg kan. Det føles i hvert fall sånn ut, sier Ingebrigtsen, mens han strammer knutene på skoene.

GOD HJELP: Jakob Ingebrigtsen (midten) får god hjelp av Filip Ingebrigtsen (front) og Fredrik Sandvik underveis. De bytter på hvem som ligger først og sist i toget. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Storebror Filip og Sandvik bidrar med det de kan underveis: smøring av solkrem, langing av drikke og fartsholding. Yngstemann er mest fokusert på få gjort jobben.

For det meste ser man bare den glinsende ryggtavlen. Det går styggfort.

– I går kveld da jeg spiste chips og så på fotball, kjentes det ikke ut som jeg hadde et hardt liv. Men i dag har jeg virkelig et hardt liv, sier Ingebrigtsen etter til sammen 8000 meter i en fart de færreste ville holdt i 200 meter.

Nok en økt kan bokføres før sesongens høydepunkt. Alt gikk etter planen.

Mener ingen matcher lillebror

Filip Ingebrigtsen mener hemmeligheten bak suksessen er lillebrorens evne til å gjennomføre disse øktene med kvalitet over tid.

De fleste – om ikke alle – de nærmeste konkurrentene ville kunne tatt ryggen på enkeltøkter. Problemene oppstår når det skal gjøres kontinuerlig.

Der er det ingen som matcher ham. For kostnaden over tid vil bli for høy til at man rekker å restituere seg, dersom man ikke har det riktige grunnlaget, forklarer storebror Ingebrigtsen.

Når det gjelder den andre økten for dagen, kan det være verdt å nevne at tonen har endret seg:

– Det er jo bare kos.

TØFFE TAK: De avsluttende 2000 meterne blir unnagjort med pigger under føttene. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Før den rolige kveldsturen i St. Moritz blir det et avkjølende bad i den nærliggende elven og en enkel lunsj på vei ut av byen. To pizzastykker og appelsinbrus.

