Britisk stjerneskot yppar seg med «norsk metode»: – Dette er plan B!

Norge storspilte i OL-generalprøven: Knuste Danmark 35-24

Norge dro med seg godt med selvtillit til OL etter at de vant 35-24 over Danmark i den siste treningskampen før lekene i Paris.

Norge står dermed med tre seire på de fire treningskampene de har spilt før OL. I Tokyo i 2021 (utsatt fra 2020) ble det bronse på Hergeirsson & co.

De norske håndballkvinnene starter Paris-lekene mot Sverige 25. juli. Deretter er det gruppespillskamper mot Danmark, Sør-Korea, Slovenia og Tyskland.

Til tross for at torsdagens treningskamp endte relativt målrik, fikk kampen en treg start. For det var først etter tre redninger at Katrine Lunde måtte slippe inn en scoring.

De norske angrepsspillerne hadde riktignok heller ikke vært sylskarpe foran mål i starten av oppgjøret, og det sto dermed bare 1-1 på måltavla etter over fire minutters spill.

Lagene fulgte hverandre så til 8-8, før de norske håndballjentene rykket ifra. På 12-8 så danskene seg nødt til å ta en timeout for å få litt mer kontroll på kampen igjen.

Danskene klarte likevel ikke å kneppe innpå mer enn ett mål til dommeren blåste av omgangen. Da lagene gikk til pause ledet Norge 19-16.

I den andre omgangen fortsatte det norske overtaket og Norge vant til slutt hele 35-24. (NTB)