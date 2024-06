«Ukjente» Ole Martin Halvorsen vant verdenscupkonkurranse i skyting

Ole Martin Halvorsen (24) feide all motstand av banen og vant 50 meter rifle under verdenscupstevnet i München fredag. I finalen var han sterk helt fra start, og selv om den ungarske skytteren Istvan Peni knappet inn noen poeng mot slutten så holdt Halvorsen unna og tok sin første individuelle seier i verdenscupen.

– Jeg visste at jeg leda hele veien. Jeg var ikke nervøs før vi kom til stående, men det gikk bra, sier Halvorsen i et intervju til arrangøren.

Halvorsen endte på 464.3 poeng, mens ungarske Peni endte på 464.1 poeng.

Jon-Hermann Hegg hevdet seg også i konkurransen, og tok en sterk 3.-plass. Dermed ble det to nordmenn på pallen i øvelsen som de også møter i OL i Paris.

Jeanette Hegg Duestad endte på 6.-plass i sin finale tidligere på dagen. Hun fulgte spent med under herrefinalen der Halvorsen vant.

– Han leverer desidert det beste han har gjort noensinne her i dag, og skyter jo bedre finaler her enn han har gjort tidligere. Det er veldig imponerende, sier Hegg Duestad til NRK.

– Er du overraska?

– Kanskje litt overraska over at han tar hjem gullet. Det er jeg. Han viser at han hører hjemme der, men at han står igjen på topp. Den hadde jeg ikke sett komme akkurat her. For nivået er utrolig høyt her og alle de beste er her. Det er imponerende.

Verdenscupstevnet i München er det siste før OL i Paris i månedsskiftet juli/august.