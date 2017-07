Nadal ute av Wimbledon etter utrolig maraton-kamp

Publikum ble vitne til et sjeldent drama av en tenniskamp i London mandag kveld.

SLO NADAL: Gilles Müller, som er ranket som nummer 26 på verdensrankingen, slo Rafael Nadal i fjerde runde i Wimbledon. Foto: Tim Ireland / AP

I dramaet som varte i nær fem timer, tapte spanske Rafael Nadal overraskende 3–2 i sett mot Gilles Müller fra Luxemburg i fjerde runde i Wimbledon.

34 år gamle Muller gikk ut i hundre og tok de to første settene 6–3 og 6-4, før Nadal kom tilbake og vant de to neste med samme settsifre.

– Sliten

Nadal hadde fire breakballer på stillingen 9-9 i femte sett og var dermed nær ved å kunne serve for kampen, mens Müller i løpet av femte sett hadde fire matchballer før han lyktes på den femte. Dermed var det mannen fra Luxemburg som kunne juble, etter fire timer og 48 minutter spill.

– Sliten. Det ble en lang kamp. Jeg ledet med to sett, men Rafa hevet sitt spill og slo tilbake. Jeg hadde fire matchballer som jeg ikke tok vare på. Da er det godt å vinne kampen, sa Müller til Eurosport om hvordan han hadde det etter den uforglemmelige matchen.

Først med 15–13 i femte sett var det utrolige tennisdramaet i London over og en utslitt Müller kunne strekke hendene i været. Avansement til kvartfinale var i boks, og det mot verdenstoer Nadal.

Overraskende seier

I Wimbledon praktiseres ikke tie break for å avgjøre på stillingen 6–6 i femte sett. Det fører enkelte ganger til svært lange kamper.

Müller og Nadal fulgte hverandre i femte og siste sett som skygger frem til 14-13, før 34-åringen fra Luxemburg brøt og vant kampen 15–13.

– Jeg følte aldri at jeg spilte dårlig i tredje og fjerde sett. Jeg sa til meg selv at jeg bare måtte kjempe for å redde kampen, sa Müller etter sitt livs kamp.

Det blir første gang spilleren fra Luxembourg spiller kvartfinale i Wimbledon. Tidligere i år har veteranen vunnet to turneringer.

Gratulerte Müller

Rafael Nadal vant forrige Grand Slam-turnering, Roland Garros på grus i Frankrike, for en drøy måned siden. Og mange hadde høye forventninger til 31-åringen fra Mallorca også på gresset i London.

TAKKET FOR MARATONKAMP: Etter fire timer og 48 minutter kunne Muller og Nadal takke hverandre for kampen. Foto: Matthew Childs / Reuters

Annenseedede Nadal tok på sin side tapet med stil, gratulerte sin overmann og fulgte opp med å signere autografer etter maratonkampen som varte i nøyaktig fire timer og 48 minutter.

Nadal hadde ikke avgitt et sett på hele 28 Grand Slam-sett, men kom umiddelbart bakpå mot Müller. Kun to tennisspillere har lengre rekker: Roger Federer klarte 36 sett på rad i Grand Slam-turneringer i 2006/07, mens John McEnroe klarte 35 i 1984.

I kvartfinalen skal mandagens overraskelsesmann Müller ut mot kroaten Marin Cilic.

