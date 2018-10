Rafael Nadal er selv født og oppvokst i Manacor, på Mallorca. 32.-åringen åpnet et tennissenter på øya i 2016 og arrangerte en internasjonal turnering der i august. Nå er senteret åpnet for flomofrene.

– Det er en trist dag for Mallorca. Mine djupeste kondolanser til familiene til dei omkomne, skriv han på Twitter.

Femåring savnet

Tallet på omkomne har steget til tolv da kroppene til en mann og en kvinne ble funnet torsdag. De to personene ble funnet i nærheten av bilen til et tysk par som har vært savnet ved Arta, syd for Alcudia, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

MINNESEREMONI: Raphael Nadal under et minutts stillhet sammen med studenter og arbeidere på akademiet hans på Mallorca torsdag. Foto: JAIME REINA / AFP

En fem år gammel gutt er savnet. Han satt i en bil sammen med sin mor som er bekreftet omkommet. Søsteren hans overlevde.

Landsbyen Sant Llorenc var blant dem som blei hardest rammet av uværet tirsdag kveld. Verdenseneren i tennis gir de hjemløse husly på anlegget sitt inntil videre.

Slik er vi mest vant til å se Rafael Nadal. Foto: Julian Finney / AFP

230 millimeter

En reportasje i den spanske sportsavisa AS viser også tennisstjernen, iført gummistøvler, hjelpe til med å drenere og gjøre rent etter flommen i Sant Llorenc i nærheten av byen Manacor, der senteret hans ligger.

MØBLER: Beboere i Sant Llorenc fjerner ødelagte møbler i det hardt rammede området. Foto: Francisco Ubilla / AP

Ifølge det meteorologiske instituttet AEMET kom det enkelte steder 230 millimeter på fire timer tirsdag. Det er mer enn en tredjedel av den samlede årlige nedbøren på ferieøya.

– Jeg så at vannet dro meg av gårde. Det steg 2 meter på 30 sekunder, men heldigvis presset vannet meg mot en mur. Jeg klarte å komme meg ut av bilvinduet og kom meg i sikkerhet på taket til et av naboenes hus, forteller Peter Sanchez, som bor i Sant Llorenc, til nyhetsbyrået AFP ifølge NTB.

Rundt 150 redningsmannskaper søkte etter de savnede natt til torsdag. De bruker varmesøkende drone og et helikopter i letingen.

Uværet varte bare i noen timer, men etterlater seg likevel store ødeleggelser. Flere broer ble ødelagt og mange veier har vært stengt.

– Dette er vær som vi knapt har sett maken til her på øya, sa Ruben del Campo ved værvarslinga AEMET.