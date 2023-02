Casemiro utvist - Manchester United vant likevel

Manchester United hadde full kontroll, fikk Casemiro utvist og måtte kjempe med nebb og klør. Men de sto løpet ut og slo Crystal Palace 2-1.

Det ble en intens avslutning på oppgjøret på Old Trafford. På stillingen 2-0 etter scoringer fra Bruno Fernandes og Manchester United oppsto det fullstendig kaos da Jeffrey Schlupp kroppstaklet Antony ut av banen. Da fyrte flere spillere på alle sylindere og videodommerne plukket opp bilder av Casemiro som så ut til å ta et kvelertak på Will Hughes. Han fikk direkte rødt for det.

Like etter reduserte Schlupp for gjestene, som deretter presset på for utligningen. Den kom imidlertid aldri, Manchester United sto imot og vant oppgjøret 2-1.

Dermed klatrer Erik ten Hags menn forbi Newcastle på tabellen. De skal for øvrig i aksjon mot West Ham klokken 18.30 lørdag.