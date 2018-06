Det er den ghanesiske journalisten Anas Aremeyaw Anas, også kalt «journalistikkens James Bond», som står bak avsløringene.

Anas er kjent for aldri å vise ansiktet i offentlighet og opptrer alltid med maske når han lar seg intervjue. Ifølge ham selv er dette av frykt for represalier.

Han har tidligere avslørt korrupte politifolk og politikere. Denne gangen har den undersøkende journalisten sett nærmere på korrupsjon innen fotballen i Ghana.

I to år har han i samarbeid med BBC jobbet med dokumentaren «Number 12» og denne uken ble den vist.

– Når denne dokumentaren kommer ut, kommer det til å bli mye bråk, sier Anas i et opptak.

Det har han nok rett i.

SKJULER SEG MED MASKE: Journalisten Anas Aremeyaw Anas. Foto: Privat

VM-dommer tar imot penger

I dokumentaren ser man flere fotballdommere ta imot bestikkelser fra Anas.

En av dommerne som tar imot penger fra journalisten er dommer Marwa Range fra Kenya. Dommeren mottar 600 dollar under et møte på et hotellrom, der Anas gir seg ut for å være en representant for fotballforbundet i Ghana.

Range skulle ifølge BBC dømme under fotball-VM i Russland, men ifølge kanalen er han nå fjernet. Han benekter å ha gjort noe galt.

Dokumentaren inneholder også opptak fra fotballturneringen WAFU Nations Cup, der lag fra Vest-Afrika deltar. I et opptak med skjult kamera tar en dommer fra Gambia imot 500 dollar mens han sier at bestikkelser er helt vanlig.

– Det du gjør nå, skjer overalt, forteller han i opptaket.

SKJERMDUMP FRA DOKUMENTAREN: Presidenten i det ghanesiske fotballforbundet, Kwesi Nyantakyi, mottar 65 000 dollar i kontanter.

65 000 dollar i kontanter

Det mest oppsiktsvekkende i dokumentaren er kanskje da presidenten i det ghanesiske fotballforbundet, Kwesi Nyantakyi, mottar 65 000 dollar i kontanter fra journalist-teamet og legger pengene i en veske.

Kwesi Nyantakyi har også verv i Det internasjonale fotballforbundet FIFA, og FIFA sier at de nå vil undersøke opplysningene nærmere. Det er også kommet opplysninger om at han har trukket seg fra FIFA, men dette er ikke blitt bekreftet.

Dokumentaren og ryktene om nye avsløringer fra Anas Aremeyaw Anas har for øvrig ført til en svertekampanje mot journalisten fra politisk hold.

Politikeren Kennedy Agyapong har anklaget ham for korrupsjon og skatteunndragelse, noe Anas har benektet.