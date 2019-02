Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Dette var skikkelig digg. Dette hadde jeg ikke trodd. Du må tro det, men så tror du det ikke egentlig. Det var viktig å bare la det stå til. Du får alltid de motsigende tankene om at «vi får se», men det var utrolig deilig at det gikk, sier Mowinckel til NRK etter rennet.



Mowinckel lå på tredjeplass etter utforen, og hadde et godt utgangspunkt før slalåmen. 26-åringen imponerte i slalåmdelen, og la seg på en tredjeplass i mål.

Verken Ilka Stuhec eller Ramona Siebenhofer, som var de to beste etter utforen, klarte tiden til Mowinckel, og dermed ble det norsk bronse på dagens kombinasjon i Åre.

– Jeg blir utrolig lettet, samtidig som jeg er ekstremt glad. Jeg er ikke bare et «one hit wonder», jeg klarer å gripe meg fast og bli her, og det er jeg veldig fornøyd med. Det er veldig motiverende, sier en smilende Mowinckel.

Mowinckel i knallhumør etter VM-bronsen

Rørte foreldre: – Helt ubeskrivelig

NRK møtte to rørte foreldre på tribunen etter rennet.

– Det er helt fantastisk. For en spenning hun skapte. Det er helt ubeskrivelig, sier far Harald Mowinckel etter rennet.

– Jeg er veldig stolt av henne, supplerer en rørt Sissel Mowinckel, Ragnhilds mor.

Mowinckels foreldre svært rørt etter bronsemedaljen

Sveitsiske Wendy Holdener var storfavoritt før dagens renn, og hun innfridde forventningene. Holdener, som lå som nummer fem etter utforen, tok gullet.

– Det var en fordel at det var en flat løype. Hadde det vært mye brattere hadde det ikke vært like jevnt. Jeg prøvde å gi gass og klarte å stokke beina hele veien ned, sier Mowinckel.

Hun var 45 hundredeler bak Holdener.

– Det var vanvittig sterkt kjørt, sier NRK-ekspert Kjetil André Aamodt om Mowinckels slalåmomgang.

Imponert kronprinspar

Kajsa Vickhoff Lie, som lå på 15.-plass etter utfordelen, kjørte god slalåm, og endte på en syvendeplass.

Vickhoff Lie med en sterk omgang i slalåm

Kronprinsparet var på plass i Åre, og var mektig imponert over Mowinckels prestasjon.

– Hun kjørte kjempebra, ordentlig bra i slalåm også. Men Kajsa også, som kom på syvendeplass. Det må vi også ta med, sier kronprins Haakon til NRK.

– Det er fantastisk å få være her å se på, det er virkelig vi som skal takke i dag. Det er gøy å se at jentene gjør det bra, synes jeg, sier kronprinsesse Mette-Marit.

KONGELIG GRATULASJON: Ragnhild Mowinckel ble gratulert av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit etter rennet. Foto: NRK

Slalåmspesialisten Petra Vlhová kjørte en god utfor, og hadde et godt utgangspunkt før slalåmen. Vlhova lå som nummer åtte etter utforen, og kjørte seg opp til en andreplass. I mål var hun tre fattige hundredeler bak Holdener.

Det er 18 år siden sist Norge tok en VM-medalje i alpint for kvinner. Da tok Hedda Berntsen bronse i slalåm.