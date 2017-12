Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Både Nina Haver-Løseth og Ragnhild Mowinckel kjørte godt i begge omganger, og viste at de begge har storslalåmformen inne i OL-sesongen.

Haver-Løseth lå på en 4.-plass før finaleomgangen. Mowinckel, som også sikret en historisk tredjeplass i super-G i helgen, delte 5.-plassen med Viktoria Rebensburg før den siste omgangen skulle kjøres.

Mulighetene for å kjøre seg opp til en pallplassering var dermed gode for de to utøverne.

Tangerte besteplassering

Det ble til slutt Mikaela Shiffrin fra USA som vant rennet, 0,99 foran Tessa Worley. Mowinckel kjørte inn til en 2.-plass i 2. omgang, men ble etter hvert skjøvet nedover resultatlisten av Manuela Mölgg og Shiffrin.

Det ble dermed til slutt en hårfin 4.-plass til Ragnhild Mowinckel, som var kun ett hundredel bak Mölgg på 3.-plass.

– Du rekker ikke å blunke engang. Men jeg var ikke bedre i dag. Jeg er likevel kjempefornøyd med å tangere min besteplassering i storslalåm, sier Mowinckel til NTB.

Nina Haver-Løseth sikret 5.-plassen. Hun var 1,30 sekund bak Shiffrin.

– Dette smakte virkelig godt. Jeg begynte virkelig å bli bekymret for hvor jeg sto. Derfor er dette en stor lettelse. Det ble noen småfeil nederst, hvor jeg tapte en del, sier hun.

Shiffrin ledet verdenscuprennet foran italienske Marta Bassino etter første omgang.

Falt i 1. omgang

Norge stilte med seks deltagere i tirsdagens storslalåm, men Haver-Løseth og Mowinckel var de eneste norske utøverne som kvalifiserte seg til 2. omgang.

Kristin Lysdahl kjørte godt på toppen og var mindre enn halvsekundet bak Shiffrin halvveis i løypa, men rett før mål havnet hun bakpå, og forsvant ut i snøen.

21-åringen så ut til å komme fra fallet uten alvorlige skader. Maren Skjøld kjørte også ut.

