Full splid om viktige tema – men verdenseliten har ett tydelig budskap til Ulvang

118 svar, 57 kvinner og 59 menn

16 land

Gjennomsnittlig verdenscuperfaring: 6 år

PREMIEPENGER

Er du fornøyd med den nye fordelingen av premiepenger?

Ja: 77,87 prosent

Nei: 22,13 prosent

Hvis den totale premiepotten økes, hvordan bør pengene fordeles?

Fordelt på topp 20: 80,7 prosent

Økning for første og andreplass: 19,3 prosent

UTØVERNES DRØMMETERMINLISTE

FORSLAG:

** Få de beste utøverne til å kjempe i hvert løp: Legg inn perioder for trening og hvilke – færre verdenscuphelger og flere renn samlet

** Øk deltakelsen: Kutt reising og kostnader – innenfor konkurranseperioder, ha arrangører som er nær hverandre

HOVEDPOENGER:

** Begrens antall arrangørsteder til 12 (pluss VM eller OL), hver arrangør kan ha flere renn og kveldsrenn

** Begrens det totale antallet renn til 36 (inkludert mesterskap)

** Faste arrangørsteder som har investert til tidligere VM (noen fast hvert år, noen som alternerer annethvert år)

** Rennfordeling: 1/3 sprint/lagsprint – 2/3 distanse/stafett

** Legg inn hvile:

- Helgen før Tour de Ski

- Helgen etter Tour de Ski

- To helger før VM

** Oslo kan ikke være helga etter VM

** Legg sprinthelg etter VM i stedet for etter Tour de Ski

** Sikt på 50/50-fordeling mellom klassisk og skøyting hvert år

IDEELLE KONKURRANSEBLOKKER:

** Før jul: Tre helger i Skandinavia/Nord-Amerika

** Tour de Ski

** Mellomsesong i Mellom-Europa

** VM/OL

** Skandinavia/Nord-Amerika

VERDENSCUPTERMINLISTA

Synes du verdenscupsesongen er for tøff i den forstand at det er for mange løp?

Ja: 49,55 prosent

Nei: 50,45 prosent

Vi diskuterte løp i grupper, foretrekker du minitourer eller rennhelger med enkeltstående løp?

Minitourer: 36,93 prosent

Enkeltstående løp: 63,07 prosent

Hva tenker du om nåværende fordeling av verdenscuppoeng?

Jeg liker den: 73,21 prosent

Jeg skulle ønske den var annerledes: 26,79 prosent

Har du noen forslag til hvordan poengfordelingen burde være?

- Mer balanse i fordelingen; tettere, færre poeng til topplasseringene for å skape spenning og stimulere de beste utøverne til å delta mer og for at sammenlagtvinneren skal være en mer komplett løper

- Poeng til topp 40 etter samme system som i skiskyting

- Flere sjanser for sprinterne til å ta poeng

- Færre poeng til sammenlagtvinner i minitourer

- Ingen poeng til etappevinner

Bør VM telle i verdenscupsammendraget?

Ja: 51,78 prosent

Nei: 48,22 prosent

Bør det være mindre motbakker i konkurranser for å skape mer spenning?

Ja: 33,94 prosent

Nei: 66,06 prosent

Hva bør prosentandelen intervallstarter være i distanserenn?

Mindre enn 20 prosent: 22,03 prosent

Mer enn 20 prosent: 66,97 prosent

Bør det være en stafett i verdenscupfinalen?

Ja: 65,48 prosent

Nei: 34,52 prosent

Liker du nåværende rennformater?

Ja: 60,38 prosent

Nei: 39,62 prosent

Hvis nei, spesifiser:

- Mer variert lengde

- Bedre balanse mellom klassisk og skøyting

- 50/30 km intrevallstart

- Mikskonkurranser

- Jeg liker ikke fellesstart med skibytte

- Mindre forskjell på lengde mellom kjønn

- Sprint-tour

- Legg inn klassikere som Marcialonga og Vasaloppet

RENNFORMATER:

Er det viktig å ha de samme rennformatene i verdenscupen som i VM og OL?

Ja: 86,36 prosent

Nei: 13,64 prosent

Synes du vi skal slutte å konkurrere i klassisk og bare konkurrere i skøyting?

Ja: 6,36 prosent

Nei: 93,64 prosent

Hvor lang bør en sprint være?

> 3 min/1,6 km: 36,70 prosent

> 2,5 min/1,3 km: 55,04 prosent

> 2 min/1 km: 5,50 prosent

> 1,5 min/600-800 m: 2,76 prosent

> 2,5 min/1,3 km: 91,74 prosent

Synes du det er viktig å ha sprint i klassisk stil?

Ja: 86,24 prosent

Nei: 13,76 prosent

Kunne du tenke deg å ha mikskonkurranser på terminlista?

Ja: 47,27 prosent

Nei: 17,27 prosent

Ja, men bare hvis det ikke erstatter andre øvelser: 35,46 prosent

Bør lagsprint erstattes av en individuell sprint for å ha en sprint i hver stilart i VM og OL?

Ja: 24,07 prosent

Nei: 75,93 prosent

Har du andre kommentarer om rennformat?

- Innfør mikskonkurranser

- Mer variasjon i lengde (for eksempel 5/10 km, prolog)

- Variasjon i løyper (harde/flate), intervallstart og fellesstart, for å få flere utøvere med ulike ferdigheter i toppen

- Det er viktig å beholde klassisk

- Mer lik løpstid for kvinner og menn

- Flere bysprinter

- Løp på kveldstid

- Flere jaktstarter

LIKESTILLING

IOC er opptatt av mer likestilling. Opplever du at det er mange utfordringer knyttet til emnet i langrenn?

Ja: 6,67

Nei: 80,95

Hvis ja, hvilke? Hvorfor? 12,38

- Utfordringer på nasjonalt nivå: Mer oppmerksomhet og penger til menn, uten argumentet at de er bedre utøvere. Behov for like rettigheter for treningsforberedelser.

- Behov for samme støtteapparat

- Øke antallet kvinnelige trenere, sjefer og toppjobber i og rundt sporten

- Behov for mer lik løpstid

- Endre betegnelse fra «Ladies» til «Women» i FIS-konkurranser

TOUR DE SKI

Deltok du i Tour de Ski sist vinter?

Ja, alle etapper: 28,70 prosent

Ja, men bare 3-5 etapper: 32,40 prosent

Ja, men bare 1-2 etapper: 1,85 prosent

Nei: 37,05 prosent

71,3 prosent deltok ikke, eller fullførte ikke, Tour de Ski. Hvorfor?



- Fokus på VM (forberedelser, hvile, andre planer, dårlig timing, behov for å kvalifisere for VM gjennom nasjonale konkurranser)

- For tøff konkurranse eller ingen muligheter for å gå gode løp

- Ikke kvalifisert

- Sykdom/skade

Hvilken orientering bør Tour de Ski ha?

Distanse (bare én sprint): 39,25

Overall (minst to sprinter): 60,75

Deles det ut for mange bonussekunder i Tour de Ski?

Ja: 52,33

Nei: 47,67

Hva tenker du om å få verdenscuppoeng i Tour de Ski bare hvis du fullfører hele touren?

Enig: 50,47

Uenig: 49,53

ETAPPELØP (TOURER):

«Winner of the day» (beste etappetid på siste dag av etappekonkurranser): Gir det mening og fortsette med denne rankingen (som for tiden gir verdenscuppoeng og premiepenger)?

Ja: 70,65 prosent

Nei: 29,35 prosent

JURYARBEID:

Er du fornøyd med juryens arbeid? Følger de en god og lik linje?

Ja: 67,31 prosent

Nei: 32,69 prosent

Hva tenker du om bruken av teknikksonene (stakefrie soner)?

Teknikksonene var effektive slik de ble praktisert: 64,13 prosent

Teknikksonene var delvis effektive, men trenger å bli justert: 21,74 prosent

Teknikksonene er en dårlig idé og bør ikke benyttes: 14,13 prosent

Har du noen tilbakemelding til juryen?

- Positiv tilbakemelding: fint å se kvinner i juryen, løypene var bra satt, fornuftige avgjørelser

- Ønske om mer konsekvente avgjørelser mellom utøvere og nasjoner

- Færre reguleringer i sprint: reprimande til dårlig oppførsel, men tillat mer kontakt mellom utøverne for å gjøre løpene mer spennende

- Raskere informasjon

- Juster teknikksonene (noen ganger ikke bratt nok)

- Tillat utvikling av staking