Dobbelt norsk i VM-utforen: – Det ble et ellevilt show

Først kjørte Kjetil Jansrud et fantastisk løp i den forkortede utforløypa i VM i alpint. Så, kun noen få startnummer senere, var det Lund Svindal sin tur.

Og i sitt aller siste renn i karrieren, gjorde Lund Svindal et kanonløp. Det var kanskje greit at den eneste som ser ut til å slå han, er mannen Lund Svindal har jobbet med hver eneste dag i flere år, nettopp lagkamerat Jansrud.

– Derfra og ut ble det et ellevilt show, gliser Aksel Lund Svindal.

– Det er mye vilje i dag. Det er deilig å få til, sier Jansrud til NRK.

Se Kjetil Jansruds mesterlige løp.

Hylles av vinter-heltene

At Jansrud tok gullet, og Svindal sølvet, omtales som den perfekte avslutning på Svindals karriere av Kjetil André Aamodt.

– Vi kunne ikke drømt om noe bedre. En fantastisk avslutning av de to gutta. Det er nesten litt hyggelig at det blir sånn at Svindal gir tronen videre til Jansrud, sier Aamodt.

Nå hylles Svindal også av en rekke norske idrettshelter fra andre grener:

– Du har vært et stort forbilde for meg og alle nordmenn i alle år. Det vil du fortsette å være, sier skiskytter Johannes Thingnes Bø.

– Du har vært et stort forbilde og en inspirasjon for skøytelandslaget, sier skøyteløper Sverre Lunde Pedersen, som selv tok VM-gull på 5000 meter på torsdag.

– Takk for alt, Aksel. Du har vært helt rå, og vi ønsker deg lykke til i ditt nye liv. Du får bare ta kontakt med Petter om du vil ha tips om pensjonisttilværelsen, sier langrennsløper Emil Iversen.

– Jeg kommer til å savne deg, det barske trynet ditt, det fantastiske smilet, og prestasjonene dine. Du er et ultimat fantom ned bakkene, sier skiskytter Tiril Eckhoff.

Byttet om rollene fra OL

Jansrud og Svindal har vunnet dobbeltseiere tidligere. De gjorde det under OL-utforen for et år siden. Den gangen var Svindal først, mens Jansrud måtte «nøye seg med» annenplass.

– Det er fair dette. I OL i fjor, var det jeg som var foran. Jeg kom i mål og så at det var 65 hundredeler ned til tredje. Dette er gøy, syns jeg. 2 hundredeler raskere, med delt gull, det hadde vært helt ideelt, smiler Lund Svindal.

Det var nemlig ingen som var i nærheten av de to nordmennene. Da Jansrud kom i mål, ledet han med langt over et halvsekund. Lund Svindal var kun to små hundredeler bak da han kom til mål.

– Det er ingenting som er bedre. Det er et fantastisk miljø. Jeg tror de har vært veldig viktige for hverandre. Det er to av verdens beste skiløpere. Hvis de klarer å matche hverandre på trening, så vet de at de er helt i toppen, sier Jansruds pappa, Jan Ingvald Jansrud.

Svindal leverte strålende i sitt siste renn

For selv om Svindal var nummer to da han kom i mål, strakk han armene i været og jublet. Da de to nordmennene senere møttes i målområdet, jublet de voldsomt sammen.

Da Svindal ble intervjuet av NRK, sto Kjetil Jansrud rett ved siden av. Verdensmesteren fikk spørsmål om hvordan det var å være to nordmenn på toppen av pallen.

– Det er lett for meg å svare, fordi jeg er to hundredeler foran. Vi har gjort det noen ganger før, det er veldig fint at jeg er foran. Det er veldig kort vei fra ikke å få det til og det å stå først, sier Jansrud.

Over tre tideler ned til tredjeplassen

Østerrikske Vincent Kriechmayr, som kjørte med startnummer 17 ble nummer tre, 33 hundredeler bak Jansrud, og da 31 hundredeler bak Lund Svindal.

Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal jublet sammen etter dobbelt norsk i VM-utforen.

Aleksander Aamodt Kilde endte som nummer åtte.

– Det er helt fantastisk. Hatten av for både Kjetil og Aksel. At Jansrud tar seieren er stort nok, men Aksel leverer. Det er helt vanvittig, sier Aleksander Aamodt Kilde.

NRKs ekspert er naturligvis full av lovord:

– Den norske kulturen kommer frem, med stor K. Det er kulturen i dette laget, måten de jobber sammen på med hele trenerteamet. De jobber sammen som et lag. Og de to som går foran her, med Aksel Lund Svindals siste renn og Kjetil Jansrud... Det er bare å ta av seg hatten for hele opplegget, sier NRKs ekspert, Marius Arnesen på sending.

Voldsomt uvær

Det ble mye venting før utforkjørerne fikk sette utfor. Egentlig skulle rennet startet 11.30. Tidlig ble det utsatt til 12.30, før rennet til slutt startet 13.30

– Akkurat nå er forholdene på det verste de har vært i dag, kommenterte Kjetil André Aamodt på NRKs sending.

Men starten gikk i tåken og snøværet i Sverige. På start, for aller siste gang i karrieren, var altså Aksel Lund Svindal.

Han avslutter dermed karrieren med sølv i utfor – samme sted som han tok sitt første VM-gull tilbake i 2007.