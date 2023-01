Diggins kom til Tour de Ski som en av de største favorittene, etter å ha vunnet det siste verdenscuprennet i Davos før jul. Etter to relativt svake resultater i Val Müstair, var ekspertene spent på om oppturen ville komme på tirsdagens klassiske intervallstart i Oberstdorf.

– Stakkars, utbrøt NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn da amerikaneren gikk i mål over to minutter bak seirende Frida Karlsson.

Suveren Karlsson

Karlsson fikk nemlig en skikkelig revansj etter spurtnederlaget for Tiril Udnes Weng på jaktstarten i Val Müstair søndag.

– Det er fenomenalt. Hun går helt kolossalt, hun er i ferd med å slå knockout på alle, konstaterte NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn da Karlsson fosset fram.

PÅ PALLEN: Anne Kjersti Kalvå avsluttet sterkt og ble nummer tre. Foto: Terje Pedersen / NTB

Karlsson vant 16,6 sekunder foran finske Krista Pärmäkoski og 18,1 sekunder foran Anne Kjersti Kalvå, som tok sin andre pallplass i verdenscupsammenheng.

– Jeg sprang virkelig. Perfekt var det kanskje ikke, men bra nok, sier Frida Karlsson til NRK, uten å ville overdrive sin egen prestasjon.

– Monsterløp vet jeg ikke. Men jeg tror det passer meg når man bare kan springe på. Det tar ganske mye mer på pumpen og ikke så mye muskulært, og det passer meg bra.

– Bedrøvelig

Jessie Diggins endte to minutter og ti sekunder bak Karlsson på en 40.-plass, og slet fra første fraspark.

– Diggins får det ikke til å stemme. Det er bedrøvelig å se henne gå denne bakken opp Burgstall, sekundene går, konstaterte NRKs kommentator Jann Post allerede på den første av tre runden.

– Det har vært diskutert mye om skiene har vært for dårlige, men kan de være dårlige tre dager på rad? undret Torgeir Bjørn

– Det man konkludere på, er det man ser, og det er en veldig kraftløs Diggins som går i diagonalgang, konkluderte ekspertkollega Fredrik Aukland.

– Jeg tror jeg hadde dratt hjem, og hvis ikke jeg hadde gjort det frivillig, så tror jeg noen hadde sendt meg hjem. Det er ikke vits å true seg gjennom en tour hvis ikke kroppen spiller på lag, sa verdenscupleder Tiril Udnes Weng til NRK etter å ha blitt nummer fire.

SJANSELØS: Jessica Diggins var ikke i nærheten av å kjempe i toppen i Oberstdorf. Foto: Terje Pedersen / NTB

Diggins: – Gjorde en tabbe

Hun ante da like lite som alle andre om forklaringen Diggins skulle komme med. Etter de to første etappene i Val Müstair, ble det spekulert i at Diggins hadde bommet med skiene, noe hun ikke ville bekrefte da.

Men etter løpet i Oberstdorf forklarte Diggins det skuffende resultatet ed nettopp skiene.

– Jeg har jobbet veldig hardt, og jeg følte at forberedelsene gikk så bra som de kunne. Kroppen føltes bra og energien føles bra, i dag gjorde jeg en tabbe ved å ikke be om nok feste, og det var veldig utfordrende, sier Diggins til NRK.

Bjørn: – Sjelden vare

– Det er tøft når jeg må løpe i fiskebein, men jeg bestemte meg for at dette er min mulighet til å jobbe med dette, og prøve å bli bedre på mine svake sider, så det var hva jeg gjorde, utdyper hun, før den amerikanske mediesjefen drar Diggins med seg videre gjennom intervjusonen.

Forklaringen kom mildt sagt overraskende på NRKs eksperter.

– Det er ganske interessant, for da har hun i så fall hatt dårlige ski i de tre første etappene. De har ofte hatt dårlige ski i én etappe, men tre etapper, det er sjelden vare, analyserer han, og fortsetter:

– Det er overraskende at hun sier det, men jeg regner med hun er ærlig når hun sier at kroppen føles fin, hun har bra med energi og at det har gått bra på treningen inn mot touren. Når vi går over til skøyting, som vi får i morgen på en jaktstart, bør det svinge litt av Jessie diggins igjen.