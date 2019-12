– Hun kunne gått alle fire etappene for Norge og vunnet, sa Thomas Alsgaard i NRKs vinterstudio og fortsatte:

– Hun går fra med ett minutt, det er ganske mye å gå på. Hun kan legge seg ned på en terskelfart på alle fire etappene, og bare rykke i den siste bakken og vinne alene for Norge.

Etter rennet hadde Johaug nesten ikke tid til å snakke med pressen. Hun skulle nå et fly med retning Davos, som er neste verdenscupdestinasjon. Men hun Johaug rekker i løpet av de 53 sekundene å fortelle at hun søndag hadde en enda bedre dag enn under gårsdagens maktdemonstrasjon på 15 kilometeren.

Men når en reporter påpekte at Alsgaard mener hun kunne gått alle etapper og vunnet, smilte Johaug bredt.

– Nei. For noe fjas, sa skistjernen, før hun like etter hastet videre.

VANT: Norge vant sesongens første stafett.

– Jeg ble bedre etter gårsdagen

I mål skilte det 49 sekunder ned til USA som fulgte nærmest, det var den samme luken Johaug ga til Heidi Weng ved siste veksling

Da hadde løperen fra Dalsbygda gått fra konkurrentene med ett minutt på fem kilometer. For på den andre etappen, prøvde Finland seg.

SUVEREN: Therese Johaug gikk ut bak Finland, men distanserte de andre på sin etappe. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Kerttu Niskanen ga alt, og la syv sekunder i sekken på Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Norge.

– Jeg kjempet det jeg var god for, og det var kanskje ikke så mye i dag. Men jeg synes jeg gjør en god jobb. For meg som er vant til å gå med kraftige fraspark, så var det ikke føret for det i dag, sa Jacobsen til NRK etter sin etappe.

Men Johaug trengte bare noen hundre meter av den tredje etappen for å komme i kapp, deretter distanserte hun konkurrentene.

– Jeg hadde en kjempedag i dag. Jeg følte jeg nesten ble bedre etter gårsdagen, jeg kunne bare gå på selv om jeg fikk syra, oppsummerte Johaug etter sin etappe.

– Du vet aldri, plutselig tryner du

Selv med en solid luke ned til konkurrentene var det en nervøs Heidi Weng som angrep den siste etappen.

KUNNE SLIPPE JUBELEN LØS: Heidi Weng tok Norge inn til seier på sin ankeretappe. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– På oppløpet tenkte jeg at det var noen ved siden av meg, så jeg skulle gå alt jeg hadde inn til mål. For du vet aldri, plutselig tryner du, og plutselig er det noe rart som skjer. Jeg måtte forsikre meg om at jeg faktisk gikk i mål, sa Weng etter målgang.

– Hvorfor blir du stressa?

– Jeg blir ikke så veldig stressa. Det er mer det at man aldri vet. Det er snøvær og hvis det er to som går sammen er det veldig fordel å ligge bak, og da blir man litt ekstra nervøs, konkluderte Weng.