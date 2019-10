Møller Dæhlis lagkamerat røk ut av troppen etter Tyrkia-støtte

Sahin er St. Paulis nest dyreste spiller gjennom tidene. Han skal ha kostet 1,3 millioner euro, rundt 13 millioner norske kroner, da han ble hentet til klubben.

Fra og med mandag får han imidlertid ikke være med på klubbens treninger eller spille kamper for laget.

Sahin la nemlig i forrige uke ut et innlegg i sosiale medier der han ga sin støtte til det militære i hjemlandet etter at Tyrkia innledet en militæroffensiv i det nordlige Syria.

«Vi står bak våre heroiske militære og hæren. Våre bønner er med dere!» skrev fotballspilleren og supplerte med navnet på militæroperasjonen i Syria.

Sahin er lagkamerat med Mats Møller Dæhli. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Opprørte supportere

Det førte til at opprørte St. Pauli-fans fredag skrev et åpent brev til klubbledelsen, der de forlangte at Sahins kontrakt ble terminert med bakgrunn i at spilleren også tidligere har «uttrykt seg som pro-nasjonalist og lojal mot regimet».

Mandag bekreftet klubben at Sahin i tiden som kommer ikke skal verken trene eller spille kamper med laget. Spilleren skal selv ha vært involvert i diskusjonene som ledet til beslutningen.

St. Pauli skriver at spillerens «gjentatte mangel på respekt for klubbens verdier så vel som spillerens sikkerhet» ledet til mandagens avgjørelse.

Det vakte sterke reaksjoner da det tyrkiske landslaget hilste på denne måten fredag. Foto: Huseyin Aldemir / Reuters

Militærhilsen skapte reaksjoner

Tyrkias militæraksjon i Syria har skapt sterke reaksjoner blant fotballsupportere også i andre land enn Tyskland.

Mange har protestert etter at tyrkiske spillere holdt høyrehånden til pannen som en militær hilsen i kampen mot Kosovo fredag.

– For nasjonen vår, spesielt de som risikerer livet for landet, meldte Tyrkias målscorer Cenk Tosun på Instagram.

Både UEFA og FIFA har strenge regler mot politiske markeringer, og UEFA har varslet at de vil granske episoden.

Mandag kveld skal det tyrkiske laget spille mot Frankrike på fransk jord - og flere franske politikere har derfor tatt til orde for å avlyse kampen. Ifølge VG skal blant andre utenriksminister Jean-Yves Le Drian ha bestemt seg for å ikke gå på kampen.

UEFA har imidlertid bekreftet at kampen skal spilles som planlagt.