Moldes Brynhildsen ute i to måneder

Russlands tennisess Medvedev om Ukraina-krigen: – Veldig rystende

Den russiske verdenstoeren Daniil Medvedev sier han har fulgt krigen i Ukraina tett den siste tiden. Han er forferdet over det som utspiller seg i nabolandet.

26-åringen svarte søndag på spørsmål fra pressen foran grusturneringen i Genève. Der skal han i dyst etter fem ukers fravær fra ATP-touren. Russeren ble i starten av mai operert for brokk, og i mellomtiden har Medvedev fulgt nyheter fra Ukraina-krigen tett.

– Jeg hadde litt tid til å følge med på hva som skjer, ja. Det er veldig rystende.

Tidligere har Medvedev sagt at han er «kun for fred». Uttalelsen kom kort tid etter Russlands invasjon av Ukraina i februar.

Russiske tennisspillere er ikke utestengt fra å konkurrere på ATP- eller WTA-touren, men det har Wimbledon-arrangørene valgt å se bort ifra. Nylig besluttet de å forby russisk og hviterussisk deltakelse i årets turnering.

Medvedev satser fortsatt på at det vil komme en helomvending, slik at han kan konkurrere i Wimbledon. Grand Slam-turneringen starter 27. juni og varer over to uker.

– Jeg håper denne avgjørelsen ikke er fastsatt for godt. Hvis jeg får spille, så kommer jeg til å gjøre det. Jeg elsker Wimbledon. (NTB)