Molde-spiss av banen i tårer

Allerede før en halvtime av årets første seriekamp var spilt, måtte Fredrik Gulbrandsen av banen med en skade.



Det var vanskelig å se av TV-bildene hva som skjedde, men Gulbrandsen, som har vært i storform denne vinteren, ble filmet mens han satt på banen og tok seg til låret/lysken.



Spissen ble byttet ut og holdt drakta over ansiktet på veien ut.



– Det er krise for Molde. Han har vært i fantastisk god form på løpstester og i kampene i Europa. Han har bare flydd bortover gresset. Jeg skjønner at han er knust, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.