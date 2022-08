Molde snudde på bortebane

Guttormsen imponerte etter EM-skuffelsen

Sondre Guttormsen var skuffet etter EM i München, men under Diamond League-stevnet i Lausanne slo han tilbake.

Med et hopp på 5,80 tok han en sterk fjerdeplass.

– Jeg er utrolig fornøyd. 5.80 er et resultat som er ganske lenge siden nå. Sist på Bislett games, så det er veldig kult, sier Guttormsen til NRK.

– Jeg var litt snytt etter EM og ville vise at jeg får det til. I dag hoppet jeg fra litt færre steg siden det er et street-stevne. Tilløpet var litt kort, men fordelen er at jeg har bedre teknikk og da klarer jeg å forbedre meg og hoppe veldig høyt, analyserer Guttormsen.

Armand Duplantis vant med et hopp på 6.10 foran amerikanske Christopher Nilsen og Ernest John Obiena.