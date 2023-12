Glimt-Knutsen kastet Molde-kometen på dør: – Angrer overhodet ikke

– Jeg er fra Bodø, vet du.

Den høyreiste midtstopperen på 194 centimeter forsikrer NRKs utsendte om at han ikke har noen problemer med å bli med utenfor Aker Stadion – i shorts – for å ta noen bilder til denne artikkelen.

Det er iskaldt i Molde denne formiddagen mens vi er på besøk, vinden er sur og blåser fra alle kanter, men NRKs fotograf har veldig lyst til å ta noen bilder ut mot havgapet som er stadions nærmeste nabo.

Han er i hvert fall ikke redd for å fryse, denne Øyvann, og blir med ut i kulda uten å nøle.

TØFFING: I bitende kulde hadde ikke Øyvann noen problemer med å ta bilder utendørs – i shorts. Foto: Erlend Havsgård Martinsen / NRK

Øyvann har vært alt annet enn iskald på fotballbanen denne sesongen, som er blitt hans store gjennombrudd i norsk fotball.

Først bidro han sterkt til Tromsøs glimrende sesongstart, og de gode prestasjonene har bare fortsatt siden han ble kjøpt av Molde i august for over 15 millioner kroner.

– Tror Ståle kikker ekstra

Faktisk har 24-åring, som hadde bursdag så sent som to dager før cupfinalen, vært så god over tid at Molde-trener Erling Moe sier det rett ut:

Øyvann kan være løsningen på A-landslagets stopperproblem.

– Jeg har allerede lansert ham, og skal jeg være helt ærlig tror jeg Ståle (Solbakken) kommer til å kikke ekstra på ham gjennom vinteren, sier Moe til NRK.

Lørdag kan landslagssjefen få en god anledning til nettopp det, da spiller Øyvann cupfinale mot Bodø/Glimt, klubben han heiet på og spilte for fra 2004 og helt frem til 2019.

– Det gjør det ekstra spesielt for min del, sier Øyvann selv.

Det var for favorittklubben Bodø/Glimt at han så for seg å lykkes som fotballspiller.

Slik gikk det ikke.

Vraket av Knutsen

Mot slutten av 2019 fikk han den tunge beskjeden om at han ikke lenger var ønsket i klubben.

– Jeg ble veid for lett. Sånn er det jo av og til. I slutten av 2019 fikk jeg beskjed om at det ikke var plass til meg der i 2020, sier han til NRK.

DEN GANG: Dette bildet er tatt da han fikk proffkontrakt med Bodø/Glimt i juni 2018. Foto: Privat

Det var Glimts suksesstrener Kjetil Knutsen som ikke ville satse på ham den gangen. Den samme treneren han står ansikt til ansikt mot på Ullevaal lørdag.

– Hva tenker du om vrakingen i dag?

– Jeg var ikke enig, da. Jeg ser jo at jeg ikke hadde vært klar for å gå rett inn i en ellever og spille masse kamper. Men jeg følte at jeg hadde potensial til å kunne fortjene plass der etter hvert. Da jeg ikke fikk det, ble det en motivasjon for meg å vise at de tar feil og at det kan bli en bra spiller av meg likevel, sier han.

Ber folk ta dem på alvor: – Hvert år har jeg hørt «nå kollapser det»

– Angrer overhodet ikke

Overfor NRK svarer Knutsen momentant da vi spør om han angrer på at han lot Øyvann gå:

– Nei, jeg angrer overhodet ikke. Det er en grunn til at Casper har lykkes som fotballspiller, innleder Glimt-sjefen.

– Som veldig mange andre spillere, hvis ikke du er blant de aller, aller beste når du er 17, 18, 19 år, så må du ofte ta en litt lengre vei. De spillerne blir ofte veldig gode til slutt hvis de har den tålmodigheten og den kraften i seg til å gjøre det. Men da er de avhengige av å få spilt kamper og ha en posisjon i en gruppe. Det var han for langt unna da han var i Glimt, mener Knutsen.

LOT HAM GÅ: Kjetil Knutsen ville ikke satse på Øyvann. Lørdag møtes de i cupfinalen. Foto: AFP

Glimt-sjefen mener valget var det rette for begge parter.

– Det var viktig for meg å være ærlig overfor ham om at han måtte finne sin egen vei. Derfor reiste han litt lenger nord, fikk spille for Tromsdalen, var veldig god der, gikk til Tromsø, tok et nytt steg og var veldig god, og nå har han gått til Molde. Så det er egentlig klassisk spillerutvikling, spør du meg, så jeg er veldig glad for at han har lykkes, sier Knutsen.

– Er litt ekstra

På spørsmål fra NRK om hvordan det ville vært å vinne mot nettopp Kjetil Knutsen og laget som ikke ville satse på ham, svarer Øyvann:

– Det hadde selvfølgelig vært godt. Men det er nok først og fremst fordi det er en tittel på spill. Det hadde vært godt å slå Vålerenga også, hvis de hadde kommet til finalen. Litt ekstra er det, men det er ikke sånn at jeg har noen onde følelser mot dem, forsikrer han.

Og som Øyvann selv påpeker:

– Det er vanskelig å si at de har gjort så veldig mye feil når man ser hvordan de har gjort det siden 2019, så sånn sett er det vanskelig å si så mye på det. Men jeg følte selv at jeg hadde potensial til å bli en bra spiller. Så det er godt å sitte igjen med den følelsen, forteller han.

I Bodø sitter Kjetil Knutsen og har nettopp feiret klubbens tredje seriegull på fire år.

– Skulle du ønske at du hadde Øyvann i troppen din i dag?

– Sånn tenker jeg ikke. Jeg er veldig glad for de spillere jeg har i troppen. Men fordi Casper er den flotte gutten han er, så er jeg utrolig glad for at han har lykkes. Men vi skal gjøre alt vi kan for at han ikke har sin beste dag på lørdag.

Avspark lørdag er 16.00. Se cupfinalen mellom Molde og Bodø/Glimt lørdag på NRK1 eller hør kampen på NRK Sport på radio.

Slik påvirker cupfinalen europaplassene til norske lag Ekspander/minimer faktaboks Hvis Glimt slår Molde i cupfinalen: 1. plass Eliteserien (Glimt): Mesterliga-kvalik 2. plass Eliteserien (Brann): Europaliga-kvalik 3. plass Eliteserien (Tromsø): Serieligakvalik 4. plass Eliteserien (Viking): Serieligakvalik Hvis Molde slår Glimt i cupfinalen: 1. plass Eliteserien (Glimt): Mesterliga-kvalik 2. plass Eliteserien (Brann): Serieligakvalik 3. plass Eliteserien (Tromsø): Serieligakvalik 4. plass Eliteserien (Viking): Ingen plass i Europa-spill 5. plass Eliteserien (Molde): Europaliga-kvalik Johannes Kaste, utvikler av nettsiden Fotcalc.com, som er viet til å gjøre det enklere å følge med på koeffisienten til norske og utenlandske klubblag og premiepengene hvert lag høster av å spille i Europa, mener det er best for norsk fotball om Molde vinner finalen. Dette fordi sjansene er større for at norsk fotballs såkalte koeffisient øker med Moldes deltakelse. – Koeffisienten er viktig for norsk fotball fordi den bestemmer kvoten på hvor mange europaplasser norsk fotball skal ha. Den styrer også hvilke runder klubbene starter sin kvalik i. Jo høyere norsk fotball er rangert, jo lettere er det for klubbene våre å oppnå gode resultater. Molde vil være seedet i flere kvalikrunder enn Tromsø/Brann/Viking fordi Molde har langt flere egne koeffisientpoeng enn dem. Koeffisientpoeng er også det som bestemmer seedingen i de fleste kvalikrunder. Derfor vil Molde møte lettere motstand enn noen av de tre andre klubbene, sier Kaste til NRK. Norsk fotball ligger per nå på 16. plass på denne rangeringen. Plasseringen ved sesongslutt (rundt mai 2024) bestemmer europaplassene våre for Eliteserien/Cupen 2024. Alle europakvotene finner man ved å følge denne lenken. – Der kan du se at 15. plass er betraktelig bedre enn 16. plass. Derfor er det meget fordelaktig for norsk fotball om vi greier å holde oss innenfor topp 15 frem til sesongslutt, påpeker Kaste.