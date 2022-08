Molde med luke på tabelltoppen

Haavi skjøt Roma videre i mesterligakvalifiseringen

Emilie Haavi satte inn det avgjørende straffesparket da Roma beseiret Paris FC og sikret seg avansement i kvalifiseringen til mesterligaen i fotball søndag.

Kampen i Glasgow var målløs etter 90 minutter og to ekstraomganger. Dermed måtte det straffesparkkonkurranse for å kåre en vinner. Der ble Haavi en av de store heltene for Roma.

Den italienske hovedstadsklubbens spillere scoret på alle sine fem forsøk fra krittmerket. Da Haavi gikk fram for å ta den tiende straffen, hadde Paris FC bommet én gang. Den norske landslagsprofilen var på sin side sikker.

Dermed er Roma klare for den avgjørende playoffrunden i mesterligakvalifiseringen. Der skal det kjempes om plass i gruppespillet i en dobbeltkamp. Rosenborg er blant lagene som kan bli siste hinder for Haavi & co. (NTB)