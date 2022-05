Molde kjørte over Odd etter utvisning

Molde slo tilbake etter fadesen mot Viking i helgen og hadde full kontroll mot Odd i 3-0-seieren. Magnus Wolff Eikrem sendte moldenserne i ledelsen tidlig. Ett skudd fra om lag ti meter sendte vertene opp i 1-0-ledelse.

Etter halvtimen ble det tøffere for Odd, da Odin Bjørtuft pådro seg direkte rødt kort. Han ble truffet av ballen i hånden inne ved femmeteren, og dommer Svein Oddvar Moen nølte ikke med det røde kortet. Sivert Mannsverk tok straffen og sørget for 2-0.

Et Odd i undertall måtte slite etter pause, men hadde et par forsøk. Det lykkes likevel istedet for Molde-spiller Magnus Grødem, som scoret med sin første involvering da han la på til 3-0.