Molde lekte seg mot Viking og tok klubbens femte strake seier over siddisene, og klubbens tiende strake hjemmeseier i ligaen.

Arild Østbø i Viking-målet fikk en tung førsteomgang og var sterkt delaktig begge baklengsmålene. Molde-trener Erling Moe sier det var noe de hadde sett for seg.

– Det var litt av planen vår. Det var noen med så ikke altfor stor rutine som vi ønsket å få testet ut fra start der, og det lyktes vi godt med, sier Moe til NRK.

Keepertabber

Molde gikk rett i strupen på Viking, og allerede etter 12 sekunder skapte de kampens første store målsjanse. Magnus Wolff Eikrem spilte gjennom Erling Knudtzon, men Østbø i Viking-målet reddet forsøket fra kloss hold.

Så ble det verre for Østbø da han var i duell med Knudtzon igjen tre minutter senere. Viking-målvakten klønet det til da han felte Molde-spissen unødvendig inne i 16-meteren.

– Vi klarer ikke håndtere bakromstrusselen med Erling Knudtzon. Han er gjennom allerede etter 20 sekunder og det hadde vi stresset utrolig mye, forteller Viking-trener Bjarne Berntsen.

Dommeren dømte straffe og Leke James var sikker fra ellevemetersmerket da han sendte Molde i ledelsen.

– En helt unødvendig straffe. Når en spiller er på vei mot hjørneflagget skal han aldri felles. Så vi fikk en utrolig dårlig start, fortsetter Berntsen.

Viking-keeper Arild Østbø hadde ingen god førsteomgang og var delaktig i begge baklengsmålene. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Vondt ble verre for Viking da Eikrem brant til med et frispark fra spiss vinkel ti minutter etter åpningsmålet. Østbø reddet, men returen gikk via tverrligger og rett i beina til Etzaz Hussain, som enkelt satte ballen i mål. Igjen burde Viking-målvakten gjort det bedre.

Lekestue

Viking fikk en god sjanse til å redusere da Zymer Bytyqi ble spilt alene med keeper ti minutter ut i andreomgang, men klare ikke lure Andreas Linde i Molde-målet.

Ti minutter senere viste Leke James hvordan man skal avslutte alene med keeper. Spissen kombinerte glimrende med Eirik Hestad før han satte ballen i lengste hjørnet og økte til 3-0.

Fjorten minutter før slutt ville Henry Wingo være med på leken. Backen la ballen til rette med ett touch før han sendte av gårde en rakett fra 17-meter som gikk inn ved nærmeste stople. Amerikanerens første for klubben.

Tung dag på jobben for Viking-trener Bjarne Berntsen som måtte se laget tape 0-5. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Ydmykelsen virket komplett da Eirik Ulland Andersen scoret på et smart frispark fra 21-meter. Skuddet gikk under muren og inn bak Viking-målvakten.

– Vi vil være med å bidra til byfesten og det synes jeg vi gjør i dag. Vi leverer en god, solid forestilling og scorer fem flotte mål, forteller Molde-treneren.

Reddet straffe igjen

Men Viking fikk muligheten til å redusere da de fikk straffe på tampen av kampen. Men den tidligere Molde-spilleren Tommy Høiland klarte ikke lure Linde og Molde-målvakten gjorde en kjemperedning.

Molde-keeperen reddet da straffe på hjemmebane for andre gang på rad.

– Det var vidunderlig. Vinne fem null og gjøre en sånn redning, det var herlig, sier Molde-målvakten.