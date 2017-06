Moen degradert av UEFA: Norge uten elitedommere

Det bekrefter dommersjef Terje Hauge overfor NRK.

– Vi er selvsagt skuffet, men samtidig var det ikke overraskende med tanke på antall og type kamper han har hatt den siste tiden. Svein Oddvar er motivert og ser fremover, sier Hauge.

Degraderingen er dårlige nyheter for dommerstanden i Norge, som de siste månedene har fått mye oppmerksomhet etter dommerbråket.

Moen, som rykket opp til UEFAs elitegruppe i 2010, har lenge vært Norges best rangerte dommer.

38-åringen har fått tillit i både mesterligaen, EM og VM, men nå har altså veien opp blitt betydelig lengre.

Sendt hjem fra EM

Det var bloggen «The 3rd team» som først omtalte de nye UEFA-listene, hvor Moen nå står oppført i førstegruppa.

SKUFFET: Norges Fotballforbunds dommersjef Terje Hauge. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hauge anslår at det er første gang siden 1997/98-sesongen, da Rune Pedersen dømte under VM i Frankrike, at Norge står uten dommer i elitegruppa.

Siden har Pedersen, Hauge, Tom Henning Øvrebø eller Moen vært blant eliten i Europa.

For ett år siden fikk Moen tillit under EM i Frankrike, hvor 38-åringen dømte to kamper. Etter den første, oppgjøret mellom Slovakia og Wales, fikk dommerteamet krass kritikk for å ha oversett et klart straffespark.

Det samme skjedde i oppgjøret mellom Polen og Ukraina, og Moen fikk ikke dømme mer i EM.

Moen måtte også tåle kritikk da Island fikk godkjent en kontroversiell scoring i VM-kvalifiseringskampen mot Finland i oktober.

– Generasjonsskifte

Hauge har selv ikke fått noen begrunnelse fra UEFA, men han mener det ikke er noen tvil om at de omtalte kampene har hatt betydning.

– Det tror jeg nok. Hvis jeg sier noe annet, er jeg ikke helt ærlig med deg. Det har nok hatt stor påvirkning, sier Hauge.

På spørsmål om de norske dommerne har seilt akterut i konkurranse med Europas toppdommere de siste årene, svarer dommersjefen:

– Det er blitt jobbet godt over lang tid, men det er ingen hemmelighet at vi har nye dommere på vei opp. Flere har stort potensial og er på vei opp, men vi har vært i et generasjonsskifte, sier Hauge, som blant annet trekker frem Ola Hobber Nilsen (31) og Kai Erik Steen (32).

Nilsen er sammen med Svein-Erik Edvartsen og Tore Hansen rangert i UEFAs andregruppe, mens Steen er på nivået under.

NRK har forsøkt å få kontakt med Svein Oddvar Moen uten å lykkes.