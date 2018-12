– Eg er veldig, veldig misunneleg, svarar Eckhoff.

Etter ei sterk sesongopninga på Sjusjøen feira bærumsjenta med å omgå sine gode vennar. Resultatet var at ho vart sengeliggande med ei forkjøling og måtte isolerte seg heilt frå omverda.

I tillegg måtte ho stå over verdscuprennet i Pokljuka i Polen.

– Då var eg aleine og prøvde gjere alt rett. Fem dagar var eg aleine, og då går man på veggen til slutt, seier 28-åringen til NRK.

Får alt av virus

Då friidrettsstjerna Karsten Warholm investerte ein del av premiepengane sine i ny leilegheit til åtte millionar kroner i Nydalen, valte han å ta med seg tre kompisar frå det gamle kollektivet, til den nye leilegheita.

I eit intervju med VG uttalte han at han var dritlei av idrettsutøvarar som klaga over at dei måtte ofre så veldig mykje, og at dei dermed ikkje klarte å ta vare på kompisar, kjæraste og familie.

Men for Eckhoff hadde ikkje eit liv i kollektiv vore mogeleg. Ifølgje seg sjølv har no nemleg eit veldig dårleg immunforsvar.

MISUNNELEG: Eckhoff er misunneleg på Karsten Warholm som kan bu i kollektiv med kompisane sine. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Eg hadde sett veldig pris om eg kunne levd slik. Men eg får alt av virus og bakteriar, så eg må vere litt forsiktig med å omgå vennane mine, vedgår den norske skiskyttarstjerna.

Eckhoffs trener, Sverre Waaler Kaas fortel meir.

– Tiril blir lett sjuk, og er sjuk fleire dagar enn dei andre. Vi må vere nøye med alt vi gjør, med reinslegheit og med korleis ho bor og restituerer, seier han.

Langt mellom vennebesøk

Når du er ein av verdas beste skiskyttarar, så er det no ein gong slik at det er vennane som blir ofra. Og etter erfaringane frå vennemøtet etter Sjusjøen må nok dei nøye seg med å sjå ho på TV det meste av vinteren.

– Eg kjem nok ikkje til å sjå vennane mine før i februar. Får sjå litt familie i jula, men «thats it», fortel Eckhoff.

For når det skal samlast verdscuppoeng og det er VM i Øresund i Sverige i mars, så er det ikkje plass til sjukdom i bærumsjenta sitt liv.

– Jobba alt eg kan for å få immunforsvaret mitt til å bli betre og forhåpentlegvis held eg meg frisk.

– Seier dette noko om kor hardt det blir jobba for lykkast?

– Ja, det seier vel kanskje litt. No lykkast eg ikkje i dag (torsdag), men eg håpar eg lykkast i resten av sesongen.

TILBAKE: Den norske skiskyttarstjerna er glad for at ho er tilbake i sporet etter sjukdom. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Denne helga er 28-åringen, med VM-gull og OL-bronse individuelt, tilbake i verdscupsirkuset.

Torsdagen starta bra i løypa for bærumsjenta, men på ståande skyting fekk ho store problem og måtte ta til takke med ein 16.-plass.

Laurdag er det duka for 10 kilometer jaktstart for kvinner i Hochfilzen.

Sendinga kan du sjå på NRK2 frå 11.15.