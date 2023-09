Scoringen feiret hun med å ta tak i Vålerenga-logoen og holde den opp, mens hun stirret ut mot sidelinjen.

– Takk for sist til sine gamle lagvenninner, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

– Mimmi Löfwenius scorer mot LSK, og alt annet enn noen dempet feiring, skrev fotballkommentator Kasper Wikestad på X (tidligere Twitter).

Vålerenga så svært lenge ut til å ta en viktig 2-1-seier, men fire minutter på overtid utlignet Thea Kyvåg med et utsøkt skudd med utsiden.

Scoringen kom etter langt frispark opp i boksen, forårsaket av Löfwenius. I den situasjonen fikk også svensken gult kort og så ut til sende et slengkyss ut mot sidelinjen.

– Hun er en karakter. Det er gøy med litt stikk her og der, sier Vålerengas Olaug Tvedten om lagvenninnen.

– Det er slik det skal være. Når du spiller i LSK, så hater du Enga. Når du spiller for Enga, så elsker du Enga, sier Tvedten videre.

LSKs Emma Stølen Godø kaller det hele for «Mimmi-style».

– Når hun scoret for oss før sommeren, så kysset hun logoen og meldte noe til Klanen. Det får hun stå for selv, sier Godø.

– Hun liker å lage litt fyr og det er ikke så mange i damefotballen som trøkker litt ekstra til og melder litt mer enn andre. Det blir jo liv i hvert fall, sier LSK-spilleren. .

Det endte uavgjort i kampen mellom Vålerenga og Lillestrøm kvinner. Video: Foto: Lise Åserud/NTB

Over 100 kamper for LSK og Lyn

Mimmi Löfwenius har vært en nøkkelspiller for både LSK Kvinner og Lyn siden hun først kom til Norge i 2014.

Den svenske angrepsspilleren har scoret mot Vålerenga for begge de to nevnte lagene, men i sommer signerte hun en kontrakt med Vålerenga.

Det var bare noen uker etter at hun scoret ett av LSKs to mål i 2-0-seieren mot Vålerenga 30. juni, Vålerengas eneste tap i Toppserien denne sesongen.

I forbindelse med LSKs seier poserte hun også med en T-skjorte med påskriften «Hater Enga».

Men så signerte hun for Vålerenga, en overgang som VIF-profil Olaug Tvedten overfor TV 2 omtalte som «den største plot twisten i Toppserien».

– En «no-brainer», sa Löfwenius selv etter overgangen.

TO ÅR SIDEN: Löfwenius som LSK-spiller i duell mot Catherine Bott. Löfwenius scoret i kampen, men LSK tapte den gang 1–2. Foto: Annika Byrde / NTB

Ett poeng bak Rosenborg

Etter overgangen har svensken blitt en nøkkelspiller for Vålerenga, noe hun igjen viste onsdag.

Etter at Olaug Tvedten sendte Vålerenga i ledelsen etter et snaut kvarter, var det Löfwenius som havnet i fokus ti minutter før pause. 29-åringen gikk på et perfekt timet løp i bakrom og selv om hun trengte to sjanser mot LSK-keeper Cecilie Fiskerstrand, fikk hun ballen i mål.

Lillestrøm reduserte med Emma Stølen Godø etter et hjørnespark tidlig i andre omgang, og kampen bølget frem og tilbake resten av omgangen.

JUBEL: LSK-spillerne etter utligningen til Thea Kyvåg (høyre). Foto: Lise Åserud / NTB

Helt på tampen kom også utligningen for Thea Kyvåg og LSK Kvinner, som gjør at de fremdeles har litt heng i gullkampen.

– Det smakte utrolig godt. Jeg skulle gjerne hatt tre poeng, men ett er bedre enn null, sier målscorer Kyvåg til NRK.

Rosenborg topper tabellen etter 20 av 27 runder, ett poeng foran Vålerenga og seks poeng foran LSK Kvinner.

Gullkampen kan fort leve helt inn i siste runde. Da skal Vålerenga ta turen til Trondheim for å møte Rosenborg.