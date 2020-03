Det skjer i en tid der Skiforbundets økonomi allerede er under hardt press etter en rekke avlysninger på tampen av vintersesongen, og koronaviruset gjør sponsormarkedet svært utfordrende.

At sponsoren trekker seg ut, bekreftes av kommunikasjonssjef Helge Dieset overfor NRK.

– Det er riktig at vi ikke forlenger samarbeidsavtalen med skiforbundet som vi har hatt i mange, mange år. Det var en beslutning vi tok før jul og på slutten av 2019, sier Dieset.

Dieset vil ikke kommentere hvor stort beløp de har vært inne med årlig, men langrennssjef Espen Bjervig er klar på at selskapet har bidratt sterkt spesielt til regionsatsingen i Norge.

Ingen løsning klar

Satsingen på rundt 50 løpere i fem regioner driftes i utgangspunktet av kretsleddet, men har fått tilført en million kroner hver per sesong av Norges Skiforbund.

Midlene har dekket heltidsansatt trener, samlinger, smøreteam og støtteapparat i sesong. En stor del av dette beløpet kommer altså fra Skiforbundets sponsoravtale.

MÅ JAKTE NY SPONSOR: Langrennssjef Espen Bjervig. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Satsingen har båret frukter og spesielt i år blitt omtalt som en suksesshistorie.

– Hvordan ser det ut for regionsatsingen nå, synes du?

– Regionlagene har vært viktige og vi jobber nå med en modell for å se hvordan det kan driftes videre. Per nå har vi ingen klar løsning. Det er per dags dato en utfordrende situasjon å finansiere de lagene, sier Bjervig.

– Veldig kritisk

Det er mange løpere som denne sesongen både har slått gjennom og fått sine verdenscupdebuter, samt de som har etablert seg på det øverste nivået, fra regionnivå.

For Team Veidekke Innlandet har Magni Smedås tidvis imponert. Enda mer imponerende har Håvard Solås Taugbøl og Martin Løwstrøm Nyenget vært for samme lag.

Råsterke verdenscupprestasjoner gjør at duoen er høyaktuell for landslaget kommende sesong.

– Om det ikke er katastrofe, så er det et stort tap for norsk langrenn dersom man ikke får noen inn for Veidekke. Det har gjort det mulig for dem under landslag å ha et opplegg, matche seg og få gå verdenscup, sier Solås Taugbøl.

– Det å miste den plattformen, er veldig kritisk. Men får bare håpe de får noen nye på plass. Det er man avhengig av for å ha et tilbud for de som havner utenfor elitelag.

KLAR TALE: Fra Håvard Solås Taugbøl, her avbildet da han ble nummer to under verdenscupsprinten på Konnerud tidligere i mars. Foto: Terje Bendiksby / Terje Bendiksby

– Katastrofalt

På laget i Midt-Norge har Pål Trøan Aune, Jan Thomas Jenssen og Anne Kjersti Kalvå med ujevne mellomrom vært i verdenscuptropper. Fredrik Riseth har også fått sjansen.

– Hvis basisfinanseringen til regionlagene faller bort, som gjør at det ikke er mulighet til å opprettholde en satsing på et akseptabelt nivå, så er det katastrofalt for norsk langrenn, sier leder for styringsgruppen til regionlaget i Midt-Norge, Knut Erling Flataker.

Også Jan Thomas Jenssen fortviler. Han er klar på at regionlagene gjennom avtalen klarer å etablere gode treningsgrupper og et godt sportslig opplegg sørger for at så mange i Norge klarer å satse på langrenn.

BEKYMRET: Jan Thomas Jenssen, her etter å ha blitt nummer tre under 15 kilometeren i NM på Konnerud. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Nå er han redd for at satsingen står for fall. Han er klar over at Skiforbundet fra før av sliter med anstrengt økonomi og han tror regionlagene er blant de første som må lide for det.

– Det vil jo være katastrofalt. Nå har Skiforbundet fått kritikk for at de ikke satser på de som er unge og lovende, men jeg håper de ser viktigheten i oss.

– Vi gjør jo de beste gode ved at de alltid må gå fort for å forsvare plassen sin. Vi er sultne ulver som vil ta plassenere deres. Da gjør de lurt i å investere i oss, sier Jenssen.

Krisemøte i forbundet

Sent torsdag kveld hadde blant annet Bjervig, Torbjørn Skogstad i langrennskomiteen (styreleder i norsk langrenns øverste organ) og lederne i de ulike styringsgruppene i regionlagene et krisemøte om situasjonen.

Flataker vil heller kalle det et møte preget av stort alvor.

– Det er faktisk krise, sier Flataker, samtidig som han minner om at dette er ståa i hele samfunnet og norsk idrett om dagen.

– Det jobbes veldig seriøst for å få det meste på plass. Det er det som er status. Men verken vi eller de som jobber med dette sentralt, er i mål med jobben. Per nå ser det særdeles mørkt ut for mange og for regionlagene. Men enn så lenge er det ingen som har kastet inn håndkleet.

Så vil tiden vise om regionsatsingen kan komme på et nivå som de siste sesongene. Det eneste som er sikkert er at sponsormarkedet er langt tøffere enn det har vært på lang tid.