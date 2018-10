Millionkamp i Eliteserien: Dette står på spill

Innspurten i Eliteserien har for lengst startet, og mange klubber kjemper med nebb og klør for å unngå nedrykk, eller kapre en medalje.

Samtidig står enorme summer på spill. En klubb som Brann står i fare for å gå glipp av nesten ni millioner kroner i løpet av sesongens tre siste kamper.

MYE PENGER: Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, sier millionene har mye å si. Foto: Ingrid Aarekol / NRK

– Vi budsjetterte med å havne midt på tabellen, så det blir eventuelt en positiv oppside for oss. Men sånne summer betyr selvfølgelig mye, sier daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen.

– Det er en viktig inntekt å ha med seg neste år. Det kan bety forskjellen på å ligge helt i toppen neste år, hvis man for eksempel klarer å hente en god spiller som vil være avgjørende neste sesong, sier NRKs fotballekspert Morten Morisbak Skjønsberg.

Deler ut nesten 250 millioner

Norsk Toppfotball har ca. 247 millioner kroner brutto til fordeling i Eliteserien 2018. Inntektene fordeles mellom klubbene etter tre ulike potter, eller beregninger:

Resultat

Kommersiell

Utviklingsmidler

Av disse er kommersiell pott på rundt 25 mill. kroner og utviklingsmidlene på 52 mill. kroner. Sistnevnte fordeles på Eliteserien og 1. divisjon.

Resultatpotten er desidert størst med 182 millioner kroner i Eliteserien. Fordelingen av de pengene avgjøres av klubbenes plassering på tabellen.

Slik ser fordelingen ut for denne sesongen:

Foto: Norsk Toppfotball

For en klubb som Brann er det dermed mye som står på spill. Bak dem jakter både Haugesund og Molde, og forskjellen på en sølvmedalje og en fjerdeplass er på hele 8,7 millioner kroner.

Johannesen mener summer på den størrelsen kan dra klubben oppover.

– Sånne summer kan bidra til videre utvikling. Det er bra for økonomien at vi har hatt en god sesong så langt, så får vi selvfølgelig, på alle områder, håpe at vi ender så høyt oppe som mulig, sier Branns daglige leder.

– Det er store penger for Vålerenga

Middelhavsfarerne, som er ute av nedrykksstriden, men et stykke unna de fire beste, har tilsynelatende lite å spille for. Ta for eksempel Vålerenga, som ligger på åttendeplass akkurat nå. På papiret er forskjellen mellom den plasseringen, og en sjetteplass, svært liten.

STORE PENGER: Det sier daglig leder i VIF, Erik Espeseth. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Men i realiteten kan det være forskjellen på nesten en million kroner i resultatpremie. Og klatrer de en plass til, opp til femteplass, så venter det en halv million til.

Til tross for at Vålerenga ikke har medaljer å spille for, sier daglig leder i VIF, Erik Espeseth, at klubben er klar over at det er mye penger å spille for, og at motivasjonen er der.

– Det er store penger også for Vålerenga, slår Espeseth fast.

NRK-ekspert Skjønsberg har vært i lignende situasjoner før, fra sin tid i Stabæk.

– Det hender jo at noen fra styre og stell kommer innom og minner spillerne på at det er snakk om noen kroner. Er spillerne lure, så har de forhandlet bonuser før sesongen. Så det kan være en liten gulrot, forteller Skjønsberg.