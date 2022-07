Midtstopper måpte av egen prestasjon – scoret hat trick i RBK-seier

– Dette var karrierens første hat trick for meg. Jeg vet ikke helt om det blir min siste, men jeg skal definitivt nyte dette, gliser Rogers til Discovery.

Det var ikke bare tilskuerne på Lerkendal som ikke helt forsto hva som skjedde denne søndagen.

Da den unge amerikanske midtstopperen satte inn sin tredje scoring for dagen, sto han med åpen munn og måpte mens lagkompisene kastet seg rundt halsen hans. Alle tre målene kom etter hjørnespark.

– Jeg scoret noen mål på treningen denne uken. Skuddfoten var klar. Jeg er fornøyd med at jeg klarte å ta ansvar å hjelpe laget. Det er det beste jeg kunne gjøre, sier Rogers til Discovery.

HERJET: Sam Rogers. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Med søndagens 3-2-seier tok Rosenborg sin andre seier på rad på hjemmebane. Det har ikke skjedd siden september 2021. Trønderne klatrer dermed opp til en femteplass på tabellen – og er ni poeng bak serieleder Molde.

Rogers på godt og vondt

Rogers var toneangivende på godt og vondt i søndagens eliteserieoppgjør mot Jerv.

Etter at hjemmelaget havnet under etter drøye kvarteret, opptrådte amerikaneren som luftens baron da han stanget inn utligningen på Lerkendal etter 20 minutter. Hans andre scoring var av det vesentlig enklere slaget da han pirket inn 2–1 på bakerste stolpe like etter pause.

Etter 62 minutter var hat tricket et faktum da han møtte Carlo Holses hjørnespark på første stolpe og headet inn 3–1 på Lerkendal.

SKJØNTE INGENTING: Sam Rodgers skjønte ikke helt hva som skjedde da han plutselig ble tremålsscorer. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Lagde straffespark

Amerikaneren var imidlertid ikke ferdig etter tre scoringer, og med litt under 20 minutter igjen laget han straffespark til gjestene fra Grimstad. Willis Furtado blåste liv i kampen da han ekspederte straffen trygt i mål.

Flere mål det ikke på Lerkendal, og Rosenborg kunne til slutt juble for tre meget viktige poeng.

Neste ut for Kjetil Rekdals menn er Ålesund borte neste søndag, mens Arne Sandstø og Jerv tar imot Sandefjord førstkommende lørdag.