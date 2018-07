– Hvis ikke hun hadde tatt den telefonen for å trygle om å se meg spille... Vel, jeg vil ikke engang tenke på hva jeg hadde gjort nå. Uten moren min hadde jeg ikke spilt fotball i det hele tatt, forteller Thomas Meunier i et åpenhjertig innlegg i The Players' Tribune.

Belgeren har nemlig hatt en helt spesiell reise på vei til verdensmesterskapet i Russland:

2010: Amatørspilleren jobber som postmann.

2013: Den offensive høyrebacken debuterer på landslaget.

2018: 26-åringen er fast på Paris Saint-Germain, og like viktig for det stjernespekkede belgiske mannskapet som kan ta medalje i VM om de slår England i lørdagens bronsefinale.

– Du synes kanskje det høres ut som noe fra Hollywood. Hvordan det er mulig? Noen ganger lurer jeg på det samme selv. Karrieren min har vært så rar at jeg fremdeles sliter med å tro det, skriver han.

Thomas Meunier vokste opp i knøttlille Sainte-Ode, sørøst i Belgia. Mamma Veronique tok på seg tre jobber for å brødfø Thomas og søsteren, og tok opp telefonen for å overbevise en lokal 3.divisjonsklubb om at guttungen burde få sjansen til å prøvespill etter at han ble løst fra kontrakten med akademiet til Standard Liege.

Youtube-hit

Som deltidsspiller uten tid til å gå på universitetet måtte Meunier spe på inntekten med deltidsjobber. Selv om de vakre scoringene og storspillet for Virton gikk viralt, og til slutt resulterte i kontrakt med storklubben Club Brugge, var det første karrieresteget fra postmann til fabrikkarbeider.

– For å være ærlig, jeg kan ikke si at jeg likte det, sier Meunier om postmannsjobben uten at alle fotballspillere er av samme oppfatning:

Lagkameratene visste ikke om ham

I innlegget forklarer Meunier den sportslige fremgangen med at han spilte for gleden og lidenskapen, ikke fordi han måtte. Det tok ham via Brugge til landslagsdebut og overgang til PSG. Til samme lagoppstillinger som Hazard, De Bruyne, Neymar og Cavani.

OPPTUR: – Fra å drikke kaffe i en bilfabrikk til å spille med Neymar. Livet er ikke ment å være slik, sier Thomas Meunier som gikk til Paris SG etter EM 2016. Foto: Damien Meyer / AFP

– Det var ikke mange lagkamerater som visste om meg. Thiago Motta hadde spilt mot Belgia med Italia, og byttet drakt med meg etter kampen. Han husket det ikke engang, har Meunier fortalt The Guardian om PSG-overgangen.

Lever for å levere

Transfermarkt anslår nå at Meuniers verdi er 15 millioner euro, 14,9 millioner mer enn han gikk for som 19-åring. I Belgias 3-4-3/3-4-2-1 system er Meunier nærmest uerstattelig på den høyre flanken. Da Belgia røk ut mot Frankrike i semifinalen var han som stod bak den avgjørende assisten da Belgia snudde 0-2 til 3-2 mot Japan på overtid i åttedelsfinalen, ute med karantene. Vingbacken startet åtte av ti kamper i kvaliken og scoret fem mål (like mange som Dries Mertens, kun Romelu Lukaku og Eden Hazard hadde flere).

Passende nok var det ingen som leverte flere målgivende enn den tidligere postmannen. Lørdag kan han få seg en bronsemedalje i sekken hjem til Sainte-Ode.