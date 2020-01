Harsem får sjansen

Kathrine Harsem er tilbake i verdenscuptroppen til rennene i Oberstdorf. 30-åringen var i utgangspunktet vraket fra troppen til tross for to seire i Norgescupen sist helg. Harsem erstatter Hedda Østberg Amundsen etter at Asker-jenta våknet med sår hals i dag.