Mens Qatar forbereder «VM-fest», reiser migrantarbeiderne hjem

Det er bare en drøy måned til et av de mest kontroversielle VM-ene i historien. Mellom 20. november og 18. desember er det forventet at 1,5 millioner mennesker, fra hele verden, kommer til Qatar.

Forrige uke ble de siste av totalt 2,8 millioner billetter lagt ut for salg.

På flyplassen i Dhaka i Bangladesh, 390 mil øst for Qatar, står kvinner, eldre og barn bak jerngjerdene.

Øynene deres undersøker om den reisende, som kommer ut av terminal to, er deres slektning. Hendene vinker.

Denne morgenen har tre lavprisfly landet med migrantarbeidere fra Qatar. Flere av dem forteller at de har fått beskjed om at de er i permisjon og at de må forlate landet – i minst fire måneder.

Venter på telefon fra sjefen

Én av migrantarbeiderne er Shafiqul Alom. Mens han triller bagasjen sin, forteller han til NRK at det ikke er plass til alle under VM.

– De selskapene som operer i sentrum har stoppet arbeidet nå. Det er ikke mulig å beholde så mange ansatte siden det ikke er nok oppgaver. Så derfor gir de oss fri, forteller han.

Når VM er ferdig, skal Shafiqul Alom få vite om han har en jobb å reise tilbake til eller ikke. Foto: Abdullah Apu

Alom sier at lønnen hans dårlig i starten. Han tjente cirka 2900 kroner i måneden. Etter en lønnsforhøyelse fikk han 4100 kroner.

Selv om selskapet har skaffet tur-retur-billetter til ham, vet Alom ikke om han kommer tilbake til jobben sin.

– Selskapet har sagt at «hvis vi ringer, kan dere komme tilbake eller finne noe annet».

Her venter familiene på VM-arbeiderne som kommer hjem. Foto: Abdullah Apu

Sendes tilbake i hopetall

Ashghal, som er regjeringens avdeling for planlegging, offentlige bygninger og veiprosjekter, har sendt ut klar beskjed til alle selskaper. Arbeidsstokken må reduseres i perioden 21. september til 18. januar.

Men hittil har ingen tall på hvor mange arbeidere som forlater Qatar. Flere migrantarbeidere sier til NRK at det dreier seg om flere hundre tusen av dem. De blir sendt tilbake i hopetall.

Regjeringen i Qatar tilbakeviser imidlertid at dette er et krav fra myndighetene.

– Det er ingen krav fra myndighetene om at bedrifter skal sende ansatte hjem eller redusere arbeidsstyrken før VM. Arbeidsdepartementet fortsetter å godkjenne nye rekrutteringssøknader i byggesektoren og oppfordrer bedrifter til å beholde arbeidere lokalt.

Det skriver de i en uttalelse til NRK og legger til:

– Uavhengige tiltak fra bedrifter for å redusere arbeidsstyrken må iverksettes i samsvar med loven og må ikke ha negativ innvirkning på de ansattes velvære.

Les hele uttalelsen fra Qatars regjering lenger ned i saken.

Ifølge Bangladeshs ambassade i Doha har noen selskaper allerede gitt permisjon til arbeiderne sine, mens andre ikke har slike planer før fotball-VM har begynt.

Ambassaden kan ikke anslå antall bangladeshiske arbeidere som har forlatt eller som kommer til å forlate landet, sier ambassaden.

– Det er vanskelig å si fordi verken selskapene eller arbeiderne informerer oss.

Reisende kommer ut av terminal to på flyplassen i Dhaka i Bangladesh. Foto: Abdullah Apu

– Trist å ikke få se VM i Qatar

Ettermiddagen på flyplassen er noe annerledes. Da kommer migrantarbeiderne som tjener ganske godt i Qatar, hjem med direkte fly.

Nazrul Islam har jobbet som sjåfør og fått cirka 4500 kroner i måneden. Han er lei seg fordi han har måttet komme tilbake. Grunnen er et personlig problem, sier Islam.

Egentlig hadde han lyst til å nyte VM i Qatar fordi favorittlaget hans skal spille.

– Det som gjør meg mest trist er at jeg ikke får se kampene i Qatar. Jeg har vært på stadion mange ganger. Det er så fint at når du er der vil du ikke dra derfra, sier Islam.

Nazrul Islam hadde lyst til å se kampene i Qatar, men kom tilbake hjem på grunn av et personlig problem. Foto: Abdullah Apu

Men han snakker også om vanskelige arbeidsforhold.



– Mange har dødd under arbeid fordi det er vanskelig med varmen i Qatar.

Over 6500 migrantarbeidere mistet livet i arbeidsulykker i Qatar, ifølge The Guardian. Tallet er kontroversielt og basert på tall fra ulike ambassader, deriblant den bangladeshiske ambassaden i qatar.

De siste årene ble VM-landet kritisert for dårlige arbeidsforhold. Deretter innførte myndighetene minstelønn på 1700 kroner i måneden.

Føler seg heldig

Reisende Muhammad Osman Gani har jobbet som stillasmontør på Ras Abu Aboud-stadion.

Før han fikk jobben i Qatar, betalte han 300.000 bangladeshiske taka, (om lag 31.000 kroner) i migrasjonskostnader.

I starten hadde Gani lav lønn. For å betale ned migrasjonskostnadene brukte han to år. Men akkurat nå er han fornøyd med både lønnen og jobben.

Muhammad Osman Gani sier at han drar hjem etter eget ønske. Foto: Abdullah Apu

Han sier at det ikke er sant at selskapene tvinger arbeiderne til å reise hjem.

– Selskapet mitt har ikke sendt meg tilbake. Jeg har valgt å reise mens jeg har fri. Det gjør jeg fordi jeg har noen saker og problemer hjemme.

Gani føler seg heldig som har fått jobbe i ett av VM-stadionene.

– Jeg er heldig som fikk se og jobbe på et stadion der fotballkampene skal spilles. Jeg likte det, sier Gani.

Bekymret for migrantarbeiderne

Frank Conde Tangberg, politisk rådgiver i Amnesty, sier at de er bekymret for rapportene om migrantarbeidere som returneres før fotball-VM. Tangberg vil ikke uttale seg om spesifikke arbeidere, men uttaler seg på generelt grunnlag.

– Mange har vært avhengige av å ta opp lån for å betale ulovlige rekrutteringsutgifter før de reiste til Qatar. Gjerne for å skulle tjene opp penger og bidra til familiens utgifter i hjemlandet.

Ifølge Tangberg kan det være vanskelig å betale slike lån når man tjener lite og lånene har høye renter.

– Vi har dokumentert at mange er ofre for lønnstyveri eller forsinket utbetaling av lønn. Når lønnen uteblir, vokser lånene.

– Det er trist at disse arbeidsmigrantene som har gjort det mulig å få gjennomføre dette fotball-VM, ikke kan være der og se det, sier Frank Conde Tangberg. Foto: Privat

Tangberg forteller at det er ulike praksiser når migrantarbeidere blir sendt hjem.

Noen kontrakter avsluttes på en ryddig måte, og all lønn blir utbetalt uten at arbeidsgiveren gjør seg skyldig på brudd på arbeidernes rettigheter.

Andre blir utnyttet og får ikke utbetalt lønnen de har krav på, samtidig som de kan bli utsatt for arbeidsrelaterte skader, uten at dette blir kompensert.

– For noen vil det bety store helseproblemer og helseutgifter, og en prekær økonomisk fremtid, sier Tangberg.

– Har ikke noe valg enn å dra tilbake

Nicholas McGeehan er Midtøsten-ekspert og tidligere forsker for menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch.

Han understreker at Qatar ikke klarer seg uten migrantarbeidere, og tror det først og fremst er dem som har jobbet med fotball-VM som sendes hjem fordi bygningsarbeidet er ferdig.

– Hvis de blir sendt hjem før kontraktene har utløpt, er det et stort problem på grunn av de store lånene mange av dem har tatt for å komme til Qatar, sier McGeehan.

Midtøsten-ekspert Nicholas McGeehan. Foto: NRK

– Gjelden kan sende arbeiderne inn i forferdelige situasjoner, legger han til.

Midtøsten-eksperten tror det blir vanskelig for arbeiderne å komme tilbake.

– Det er en stor etterspørsel blant sørasiatiske arbeidere for å komme seg til steder som Qatar, Dubai og Kuwait. Det er mange som ønsker disse jobbene til tross for de uverdige forholdene – og at de blir utnyttet. Mange føler at de ikke har noe valg enn å dra tilbake. En arbeider som blir sendt hjem fra Qatar, kan få det vanskelig med å komme seg først i jobbkøen igjen. Det kan føre til store problemer, sier han.

Slik svarer myndighetene i Qatar Ekspandér faktaboks Det er ingen krav fra myndighetene om at bedrifter skal sende ansatte hjem eller redusere arbeidsstyrken før VM. Arbeidsdepartementet fortsetter å godkjenne nye rekrutteringssøknader i byggesektoren og oppfordrer bedrifter til å beholde arbeidere lokalt. Uavhengige tiltak fra bedrifter for å redusere arbeidsstyrken må iverksettes i samsvar med loven og må ikke ha negativ innvirkning på de ansattes velvære. Qatars arbeidslovgivning gir både arbeidsgivere og ansatte rett til å si opp arbeidsavtalen før den har utløpt, forutsatt at den part som ønsker å si opp varsler den andre parten og overholder den juridiske oppsigelsesfristen. Ved slutten av den ansattes tjeneste, må arbeidsgiver betale all lønn og økonomiske kontingent, inkludert sluttpakken. Utenlandske statsborgere har rett til å søke alternativt arbeid i Qatar hvis kontrakten deres blir sagt opp. I henhold til Qatars immigrasjonslover har utenlandske statsborgere 90 dager fra oppholdstillatelsens utløp til å bytte jobb før de blir pålagt å forlate landet. Selskaper som ikke overholder Qatars arbeidslover blir henvist til offentlig påtale, utestengt fra å operere i Qatar og nektet tilgang til Arbeidsdepartementets tjenester. Qatar er forpliktet til et rettferdig og effektivt arbeidssystem, og vi verdsetter den uunnværlige rollen som utenlandske arbeidere i vår økonomi og samfunnet for øvrig. Kilde: Den qatarske regjeringens presseavdeling

Familiene venter på sine kjære som har vært migrantarbeidere i Qatar. Foto: Abdullah Apu

Før NRK forlater flyplassen i Dhaka, ser vi at portene fortsatt åpnes og lukkes.

Menn kommer ut med vogner foran seg som bærer store kofferter. Eldre, kvinner og barn jubler når deres kjære viser ansikt.

Klemmene er varme, barna løftes høyt opp i luften. Så snur familiene ryggen til og drar hjem.

Derfra skal VM-arbeiderne se fotballkampene på TV. Sammen med dem de liker aller best.