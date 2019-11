Et EU-forbud mot blyammunisjon vil ikke bare ramme skiskytterne, men også Det frivillige skyttervesen.

Leder Jarle Tvinnereim vil ikke krisemaksimere, men er klar på at det kan få alvorlige konsekvenser for skyttersporten i Norge.

KAN RAMMES AV BLYFORBUD: Det frivillige skyttervesen og Landskytterstevnet er blant dem som kan rammes av et forbud mot bly-ammunisjon. Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

– Restriksjoner eller forbud vil ramme Det frivillige skyttervesen kraftig. Hvis vi får et «worst case» må all rifleskyting og alle kaliber finne andre materialer til bruk utendørs. Det blir mye dyrere. Det vil gå utover bredden, sier han.

Feltskyting er det største problemet

Landskytterstevnet har lange tradisjoner i Norge, men det var først på Evje i sommer den første kongepokalvinneren i grenen feltskyting ble kåret. Tor Arnfinn Homme kan også bli den siste, for det er nettopp i feltskyting problemet er størst.

– Noen steder skytes det felt utenom permanente anlegg og uten kulefang. Vi tenker at feltskyting er en gren som kanskje må reguleres mer, sier Tvinnereim.

TRADISJONER SIDEN 1893: Det frivillige skyttervesen har skutt med bly i mer enn 126 år.

Flere idretter i trøbbel

NRK har fortalt at skiskytterne frykter framtida uten blyammunisjon, men de er altså ikke de eneste. EU-kommisjonen har bedt om en utredning av all utendørs bruk av bly. Det gjelder både jakt, fiske og sportsskyting.

Presidenten i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), Olle Dahlin, har koblet på den Internasjonale Olympiske Komiteen (IOC).

– Det er flere idretter som kan møte problemer her og det er derfor vi jobber sammen med IOC, for at flere skal kunne gi sine synspunkt. Nå har denne kommisjonen fått et oppdrag, og så skal det ikke tas noen ordentlig beslutning før i oktober 2021.

MANGE SKUDD: De 140.000 medlemmene i Det frivillige skyttervesen fyrer av 25 millioner skudd hvert år.

Kartlegging

For både skyttere, skiskyttere og andre dreier det første omgang seg om en kartlegging av bruken av blyammunisjon.

– Vi kommer til å dokumentere systemene vi har og har som fokus å få fortsette og bruke bly. For oss er det viktig å få fram at vi har kontroll på avfallet. Vi mener selv vi har et godt system for oppsamling av bly siden vi bruker kulefangere på de fleste av skytingene våre, sier Jarle Tvinnereim.

Ifølge Miljødirektoratet stod blyholdig ammunisjon ca. 67 prosent av de totale utslippene av bly i 2017.

Neste uke møtes organisasjoner for jakt og fiske, sportsskyting og leverandører i Brussel for å snakke om hva de kan gjøre for å beholde de ulike aktivitetene. Tvinnereim er likevel tydelig på en ting.

– Vi ønsker ikke å forurense. Det handler om å håndtere det blyet vi har.