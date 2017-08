Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det blei ikkje stilt opp mur, så det var berre å klinke til. Eg har eit ålreit skotbein, så dei kan ikkje la det vere ope der.

– Kva betyr det for deg?

– Det betyr mykje for sjølvtillit og for laget at vi går til semifinalen – det blir ikkje betre enn det, seier Melgalvis.

Litt av eit comeback av mannen som fekk ein ankelskade i ein treningskamp i slutten av juli, og som fekk legebeskjed om at sesongen var over.

– Det var ei avriving i eit leddband ankelen. Det ville ta seks uker i utgangpunktet. Men det har berre gått fire veker sidan skaden. Eg har kjent meg ganske bra, og hadde ei økt torsdag der eg prøvde skikkeleg. Då valde Arne å putte meg inn frå start. Det er eg takknemleg for, seier han.

Trenar Arne Erlandsen var ein glad mann.

– Vi har tre fine scoringar. Og det er litt ekstra når Alexander får slik drag i kula som han kan. Strålande frispark, artig å sjå på, seier Erlandsen.

Med 3-1 over Stabæk er Lillestrøm det andre laget som er klare for semifinalen i cupen.

Det stod 1-1 etter første omgang, men den største dramatikken kom eit snaut kvarter etter pause.

Først sende Marco Tagbajumi Lillestrøm i leiinga 2-1 etter veggspel med Simen Kind Mikalsen.

Minuttet etterpå var Erling Knudtzon på veg mot ny scoring og 3-1. Men han kom aldri så langt, for han deisa i bakken etter takling av Andreas Hanche-Olsen. Det gav direkte raudt, og Stabæk måtte avslutte med ti mann.

Det var sesongen ikkje. Skaden var langt mindre en frykta, og i dag var han tilbake på bana. Og ankelen verka veldig bra.

Det gjekk ikkje mange minutt før det stod 1-1. Luc Kassis hjørnespark blei godt forvalta av John Hou Sæter, som scora via tverrliggaren.

Stabæks 10 mann pressa sterkt mot slutten. Det gav store kontringar, og Fredrik Krogstad sette inn 3-1 på overtid.