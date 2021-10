Meiner NFFs medaljemål er «openbert hårete og overambisiøst»

Noreg leverte ingen imponerande kamp mot Polen i VM-kvalifiseringa. Kampen mot laget som er rangert som nummer 29 i verda enda mållaus, og Noreg blei dermed passert av Belgia i si gruppe.

– Enkelt og greitt så er det ikkje godt nok. Det er for mykje slurv. Vi bør dominere meir enn vi gjorde mot Polen, og det er urovekkande, sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp etter kampen mot Polen.

No ventar ein viktig kvalifiseringskamp mot Belgia på Ullevaal stadion på tysdag.

Allereie her kan Norges fotballforbunds (NFF) resultatmål for dei neste to åra få eit skot for baugen.

Medalje er målet

For i NFFs strategiplan for 2020–2023 står det under resultatmål at A-landslaget-kvinner skal:

Kvalifisere seg til EM sluttspelet i 2021 og VM sluttspelet i 2023. Ta medalje i minst eitt av desse meisterskapa. Kvalifisere seg til OL 2024.

Noreg har allereie kvalifisert seg til EM sluttspelet i 2021 (som blir spela i 2022 grunna korona-utsetjingar), og sit i ein god posisjon for å kvalifisere seg til VM i 2023.

Men NRKs fotballekspert trur ikkje på norsk medalje i desse meisterskapa.

– Det er openbert eit hårete og overambisiøst mål å gå for medalje, seier Torp etter kampen mot Polen.

Carl-Erik Torp trur ein meisterskapsmedalje er optimistisk.

Etter å ha sett Noregs utvikling dei siste åra trur ikkje Torp at Noreg har grunn til store forventningar om medalje når neste års fotball EM blir arrangert i England.

– Det er ikkje realistisk utifrå dei prestasjonane og den utviklinga som har vore. Så det å reise til eit meisterskap i England neste år og tenkje at det er realistisk at ein kan kjempe om medalje, det er det ikkje, seier han.

Sjølv meiner Torp at forventningane burde ligge på deltaking og avansement frå gruppespelet i meisterskapa som kjem.

Noregs 2–1 siger mot England i ein privatlandskamp på Brann Stadion tilbake i 2019 er den einaste gangen Noreg har slått eit betre rangert lag sidan VM i Frankrike.

Noreg ligg i dag på 12.-plass på FIFA-rankinga, og mot topplaga Sverige (nummer 2), Tyskland (3) og Nederland (4) blei det tap tidlegare i år. Og 0–7 tapet mot Nederland var eit historisk dårleg resultat for det norske landslaget.

– Må vere modige

Elitedirektør i NFF Lise Klaveness legg ikkje skjul på at dette er eit ambisiøst mål.

– Kvinnefotball ute i Europa er eit hurtiggåande tog, så det er eit veldig ambisiøst mål, men i denne bransjen er det eit kappløp om veldig få seter. Det er mange fleire land enn dei som kjem til å ta medalje som har det som målsetning, og vi må vere modige nok til å gjere det også, seier ho.

Klaveness trur Sjögren og resten av landslaget kan ta medalje i eit komande meisterskap. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ein del av strategiplanen er også å kvalifisere seg til OL i 2024. For å klare dette må Noreg vere blant dei tre europeiske nasjonane som tek seg lengst i VM i 2023.

– Det er ingen tvil om at dei siste kampane, iallfall kampane mot Polen og Nederland, viser at det er ein lang veg fram. Og det er sånn det skal vere også, med eit mål som ligg langt der framme og vil krevje knallhardt arbeid fram mot meisterskapet, seier Klaveness.

Torp er samd i at landslaget må reise til meisterskap med målsetningar å spele mot.

– Det å reise til eit meisterskap, og ha ambisjonar om å berre vere med, det klinger ikkje bra det heller, så eg forstår at det målet er der, seier han.

På trening dagen etter Polen-kampen stadfestar Vilde Bøe Risa at medalje er eit mål for landslaget.

– No gjeld det å finne tilbake til godfølelsen og sjølvtilliten og dei gode avstandane som kjenneteiknar oss og gjer at vi spelar god fotball offensivt. Så vi må få korrigert det no, så har eg trua på at vi er eit lag som kan ta medalje, seier Risa.

Trine Rønning tek straffe mot Tyskland i EM-finalen 2013. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Førre gang Noreg tok ein medalje i eit meisterskap var i 2013, då dei tapte EM-finalen mot Tyskland.

I den finalen spelte Trine Rønning ei sentral rolle, og brann mellom anna ei straffe i kampen som enda 0–1 til Tyskland. Ho meiner det er riktig av NFF å ha slike mål.

– Ein skal alltid ha realistiske mål, som skal trigge deg. At ein kan få god flyt og ta medalje i EM, sjølv om europeiske lag viser at dei er sterke, så kan det vere realistisk. Men VM er lenger unna, med lag i Europa og verda for øvreg som verkeleg skyt fart, seier Rønning.