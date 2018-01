Meek frykter ikke Usman: – Jeg kan slå hvem som helst

– Jeg er ikke redd for så mange andre. Når jeg er på mitt beste kan jeg slå hvem som helst i verden. Også Usman, sier Emil «Valhalla» Meek til NRK.

Natt til mandag møter Emil Meek sin største utfordring hittil i MMA-sirkuset. Han skal gå opp mot nummer 10 i verden innen weltervektklassen, Kamaru Usman, også kalt «The Nigerian Nightmare».

Fryktet motstander

Veldig få i det øvre sjiktet av rankingen tør å møte Usman, men da Meek fikk sjansen nølte han ikke. Til tross for at han kommer inn med alt annet enn et favorittstempel, mener han at sjansene er gode.

– Jeg gleder meg veldig til å vise hvor god jeg er og at alt arbeidet jeg har lagt inn gir betalt, sier Meek.

At han tar kampen mot en så fryktet motstander tror Andreas Roaldsnes, som er redaktør og programleder i podkasten MMA-revyen, skyldes personligheten.

– Meek er en eventyrer, og så er det ikke så ofte man får slike sjanser. Han er en type som hopper på de gode mulighetene som kommer, sier han.

Helt utsolgt

Kampen skulle først gå i Las Vegas rett før nyttår, men på grunn av visumtrøbbel for Meek ble den flyttet til St. Louis.

Der venter et utsolgt Scottrade Center, der 15 000 personer skal lage en flott ramme rundt kampen.

– Det er helt utsolgt, og det som er så fett er at det er første gangen UFC er i St. Louis. Så der er fansen sykt takknemlige for at vi kommer, og det kommer til å bli mye lyd, forteller Meek.

– Spesiell situasjon

Kamaru Usman er storfavoritt før møtet, og Roaldsnes mener det ville vært ganske spesielt dersom Meek skulle tatt seieren.

STORFAVORITT: Kamaru Usman kommer til å gjøre det vanskelig for Emil Meek Foto: Jeffrey T. Barnes / AP

– Det hadde vært en ganske spesiell situasjon, siden dette bare er hans andre kamp i UFC. Vanligvis tar det mange år før man i det hele tatt befinner seg i en rangert posisjon i weltervekt, forteller Roaldsnes.

At det blir tøft for Meek er det ingen tvil om, men mannen fra Nesna er klar på hva som blir viktig før kampen.

– Det kommer til å bli mye fighterhjerte. Det blir en sykt tøff match, og den som klarer å grave dypest i de seneste rundene kommer til å vinne.

– Han er en atletisk fighter. Han er veldig god på å bryte, og er egentlig solid over alt. Men han er eksepsjonelt bra på å bryte, sier han.