Medaljen glapp i siste hopp: – Har ikke nubbsjans

Marius Lindvik tok individuelt OL-gull, men fikk det ikke til mandagens lagkonkurranse.

Da han landet på 126,5 meter i andre omgang, glapp medaljen for Norge. Da hadde Norge ligget på medaljeplass gjennom hele konkurransen.

– Han er faktsik litt tidlig og velver litt framover. Det er tunge forhold over kulen, og når han i tillegg er litt for offensiv, får han ikke det løftet han fikk i den indivudelle konkurransen, konstaterte NRKs hoppekspert Anders Jacobsen.

Østerrike vant foran Slovenia og Tyskland. Norgr var 20,6 poeng bak gullet, men bare 0,8 poeng fra en bronsemedalje.

Rennet ble altså preget av variable vindforhold. Daniel André Tande måtte av bommen før sitt andre hopp, før han slapp utfor og landet på 124 meter.

Da kjørte han rett bort til et TV-kamera og ga uttrykk for sin frustrasjon.

– Har ikke nubbsjans, var det enkle budskapet.

Slik utviklet konkurransen seg:

Halvor Egner Granerud ga Norge en strålende start da han landet på 138 meter i sitt første hopp. Det ga norsk ledelse etter første gruppe.

Daniel André Tande, som har vært et usikkert kort, fulgte opp med 130,5 meter.

– Vi puster lettet ut, sa NRKs hoppekspert Anders Jacobsen da Norge beholdt ledelsen etter to av åtte hopp, 0,5 poeng foran forhåndsfavoritt Slovenia.

Norge havnet 0,4 poeng bak Slovenia etter at Robert Johansson hoppet 125 meter, men på toppen hadde Norge igjen Marius Lindvik – som tok gull i det individuelle rennet i storbakken.

Men Lindvik fikk det ikke til å flyte, og landet på 121 meter – i svært krevende forhold.

– Så blir det ikke langt. Det blir et slag i ansiktet, konstaterte NRKs kommentator Christian Nilssen.

– Han flyr 30-40 meter, så blir det ordentlig dupp. Det så veldig fint ut, jeg klarer ikke å hente ut hva som er feil der, sa Anders Jacobsen.

– Det er tungt over kulen, jeg føler at jeg ikke har sjanse. Jeg taper for mye over kulen til å få de store lengdene. Får bare prøve igjen, sa Lindvik selv til Discovery.

Dermed var Norge plutselig 10,9 poeng bak slovenerne etter første omgang, og også Østerrike snek seg forbi på resultatlista.

Om det var tunge forhold i første omgang, ble det ikke bedre til starten av andre.

Norges førstemann, Halvor Egner Granerud, landet på 118,5 meter. Heller ikke Slovenia fikk det til, og plutselig var Østerrike i ledelsen etter et bra hopp av Stefan Kraft.

I sjette hopp lande slovenske Cene Prevc på 132 meter, og satte med det press på gullrivalene. Så måtte Tande av bommen på grunn av vanskelige forhold.

I andre forsøk slapp han utfor, men det ble ikke mer enn 124 meter. Med to gopp igjen, var Norge 22,7 poeng bak ledende Slovenia på en tredjeplass.

Så leverte Robert Johansen 136 meter og gullhåpet levde. Men med ett hopp igjen, var Norge likevel 17,2 poeng bak ledende Østerrike og 11,9 poeng bak Slovenia.

Men det aller siste hoppet sendte altså Norge utenfor seierspallen.