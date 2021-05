Medaljehåpene ler av Norges pakkeliste: – 30 speil er litt sært

– Det er litt spesielt. Jeg må tydeligvis ta en titt på den listen, sier Are Strandli og ler.

– 30 speil er litt sært, men Are er forfengelig, så det kan ha noe med det å gjøre, kontrer makker Kristoffer Brun.

– Ja, for 15 av dem skal vel til oss?, svarer Strandli.

Roerne har nettopp fått vite at den norske forsendelsen til Tokyo består av langt mer enn bare OL-klær, spinningsykler og hjertestartere. Også interiørartikler som plastplanter, vaser, speil og lamper sendes av gårde, viser en oversikt NTB publiserte tidligere i forrige uka.

GAPSKRATTER: Birgit Skarstein. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Birgit Skarstein ler også rett ut når hun får høre det.

– Jeg er egentlig god på å være borte, og jeg trenger veldig lite for å være lykkelig, kommenterer Paralympics-håpet.

– Jeg trenger bare å gjøre den jobben jeg har, fortsetter hun.

Fakta om OL-troppens frakt til Japan Ekspandér faktaboks Dette er noe av det som er pakket ned og sendt til Tokyo før sommerlekene starter: Mat og drikke: * Godteri * Potetgull * Knekkebrød * Havregrøt * Sportsbarer * Vaffelmiks * Kaffekapsler * Kaffe og kaffefiltre * Kaffemaskiner * Te Diverse: * Plastplanter og pynteutstyr * Vaser * Lamper * Plakater * Papptallerkener, bestikk og kopper * Kontorutstyr og printere * Korktavler og «roll ups» * 30 speil til leilighetene * Overmadrasser * Seks strømtransformatorer * Adaptere * Kjølebokser * Kjøkkenutstyr * Puslespill og spill * Vaskenett * Flagg Kilde: NTB

– Plastblomstene er en liten boost

Brun og Strandli setter pris på omtanken som ligger bak den massive forsendelsen, men de er klare på at det ikke er blomster og interiør som står øverst på egen pakkeliste.

– Båten er jo en viktig faktor, med årer og sånne ting. Og litt sykler og romaskin så vi kan trene på land, svarer Strandli på spørsmål om hva som er aller viktigst å ha tilgang på i OL-byen.

MEDALJEHÅP: Kjetil Borch. Foto: Matthias Schrader / AP

Også Kjetil Borch mener andre ting er mer nødvendig:

– Roing er hardt for ryggen, så jeg har med egen madrass. Og forskjellige ting som spinningsykler som vi kan ha på rommene, sier 31-åringen.

Han er likevel tydelig på at han er glad for at Olympiatoppen prioriterer å gjøre det hjemmekoselig for utøverne på reise.

– Det blir litt sånn at hvis du sitter i et rom, og så tar du vekk et maleri. Det går helt fint, men hvis du fortsetter å plukke ned ting etter ting, så blir det ganske nakent etter hvert. Så plastblomstene er en boost, ja, gir litt god energi.

– Det er veldig hyggelig at de tenker på trivsel, avslutter Borch.

Skal forvandle bortebane til hjemmebane

Bjørn Sigurd Sommerfeldt, prosjektkonsulent ved Olympiatoppen, har ansvaret for å lage gode forutsetninger for prestasjon i Tokyo. Han begrunner interiørinnkjøpene slik:

– Det er jo det å skape en god ramme og gjøre bortebanen til en mest mulig hjemmebane for troppen. Da er det naturlig for oss å tenke at man skal gjøre det litt hyggelig. Så det er bakgrunnen.

Sommerfeldt forklarer at det er noen utøvere som ikke bor i utøverlandsbyen, og at Olympiatoppen har alt ansvaret for dem. I tillegg ønsker de å gjøre leilighetene i utøverlandsbyen litt lunere og mer koselig.

– Men det som er viktigere, og som jeg føler Norge er gode på, er at vi skaper noen sosiale rom. Og da er det sånn at utøvere og fysioterapeuter og trenere og ledere omgås. Vi skaper det sosiale rommet for at vi kan ha det sosiale og bra, og det skaper en viss form for hjemmebanetrygghet, det også, tror Sommerfeldt.