Kristoffer Brun og Are Strandli røk ut i semifinalen etter at båten kantret på de siste 500 meterne.

Den norske båten lå på behørig avstand av de tyske favorittene, men hadde et godt grep om andreplassen som ga finaleplass i den første av to semifinaler i lettvekt dobbeltsculler. Så inntraff uhellet. Den norske duoen la på en andreplass da Are Strandli misset på et åretak og ett til, før båten gikk rundt og de norske karene havnet i vannet.

– Vi hadde finaleplassen i vår hule hånd. Vi har følt oss fysisk veldig bra, men så har det vært litt skurring på det tekniske, kanskje. Det er vanskelige vindforhold. Det er et vindkast som tar åren og plutselig er vi i vannet. Det er helt uvirkelig. Det er som et mareritt som skjer med noe vi har jobbet med i fryktelig mange år. Den blir hard å svelge, men det kommer vi til å klare, sier en skuffet Kristoffer Brun til NRK.

FERDIG: Are Strandli ble fraktet bort i redningsbåten etter at sculleren deres veltet med snaue 500 meter igjen. Foto: Lise Åserud / NTB

Tøffe forhold

Det var tøffe og utfordende forhold på Sea Forest Waterbay. En kombinasjon av mye vind og høye bølger gjorde at Strandli fikk store problemer. Trener Johan Flodin forklarer at årene ble presset ned og vred dem rundt.

– De slår i kanten på åren på vei tilbake og så setter den på tvers istedenfor slik den i utgangspunktet skal være, og så skjærer den i vannet. Da blir det stopp på båten, og så forsøker de å komme i gang igjen, men så skjer det igjen. Det er helt «hemskt og tråkig», men det er en teknisk feil, da, sier Flodin til NRK.

Allerede tidligere på morgenen i Tokyo hadde de vanskelige forholdene skapt problemer. I de større og tyngre båtene som konkurrerte tidligere hadde roere mistet kontroll på årene, eller styrt båten skeivt inn i andres felt.

Selv om værforholdene var utfordrende ble det rodd svært fort på den olympiske arenaen. Flere verdensrekorder ble satt, og Norges trener mener ikke forholdene var uforsvarlige.

– Nei, folk ror på verdensrekord-tider, så dette går an å håndtere. Det er vi vant til. Vi lar ikke være å trene om det blir sånn her, sier Flodin.

– Håndterlig

I den lettere båttypen Strandli og Brun bruker klarte ikke Strandli å holde kontroll på sin venstre året da tempoet skulle opp mot slutten av semifinalen.

Strandli ble fraktet av gårde i redningsbåt, mens Brun rodde alene til mål. NRKs rokommentator Pål Thomassen sa at han aldri hadde sett noe lignende. Heller ikke Strandli og Brun har opplevde dette før.

– Nei, jeg har aldri opplevd noe lignende, verken i konkurranse eller trening. Det er helt sykt at noe som dette skjer. Det er helt umulig å forstå når man først ligger der. Det er som Kristoffer sier, det er som et mareritt man ikke våkner opp av. Det er jeg som mister åren, og jeg er så forferdelig lei meg på Kristoffer og hele laget. Vi har jobbet knallhardt for dette i ett år. Vi var i helt perfekt rute og vi skulle komme i den beste formen noensinne, og det har vi klart, og så kødder vi det til på slutten når vi har finaleplassen i boks, sier Strandli.

Et av Norges store medaljehåp er dermed ute av kampen om OL-medaljene de hadde drømt om. Duoen håpet å forbedre bronsen fra Rio for fem år siden, men i stedet ble det en trist avslutning for de to. Strandli har før OL meldt at han gir seg etter de olympiske lekene er over.