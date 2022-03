Elverum fikk hjelp – videre i mesterligaen håndball før egen kamp

Elverum fikk hjelpen laget håpet på da Aalborg slo Zagreb 31-25 i mesterligaen håndball. Elverum er klar for cupspillet før sin egen kamp onsdag.

Elverum trengte å ta like mange poeng som Zagreb i gruppespillets siste runde for å beholde plassen blant de seks beste. Et Aalborg-lag som spilte for gruppeseier ga den nødvendige håndsrekningen som fjernet presset på Elverum-spillerne før bortekampen mot Vardar Skopje.

Aalborgs norske spillere Kristian Bjørnsen (4) og Sebastian Barthold (1) bidro med scoringer da Aalborg holdt Zagreb fra livet i en kamp som aldri ble veldig spennende. Seieren gjør den danske klubben til vinner av gruppe A foran Kiel. Begge går rett til kvartfinale.

Elverum er klar for første utslagsrunde, der åtte lag spiller om fire kvartfinaleplasser.

Elverum tok åtte poeng på sine seks første kamper i gruppespillet (3-2-1), deriblant tre strake seirer i oktober i fjor, men laget reiste til Nord-Makedonia med sju strake mesterligatap bak seg.

Zagreb samlet åtte poeng, men med seier og uavgjort i innbyrdes oppgjør går Elverum foran. (NTB)