Under én måned etter tommelbruddet kunne Atle Lie McGrath strekke armene i været og juble for andreplass i slalåmrennet i Schladming. Da pallplassen var i boks kom gledestårene.

– Jeg tror jeg fikk beskrevet følelsene ganske bra med den griningen min. Jeg klarte ikke slutte å gråte. Jeg innså at pallen var et faktum og Lucas var første som kom bort og ga meg en klem. Det er første gang i livet mitt jeg bare har grått av glede. Det var helt sykt, sier McGrath til NRK.

GODE TING ER TRE: Andreplassen i Schladming er McGraths tredje pallplass i karrieren.

Manuel Feller hadde sittet i lederstolen nesten hele kvelden, før nordmannen slo til og tok ledelsen med hele 36 hundredeler. Da var det enda seks utøvere igjen på toppen.

Det skulle likevel vise seg at tyske Linus Strasser var eneste av de som kom seg til mål som raskere enn McGrath.

Med tre hundredelers margin kunne tyskeren feire sin tredje verdenscupseier i karrieren, mens McGrath kunne juble for andreplass.

Se McGraths reaksjon når han skjønner at han er på pallen i vinduet øverst.

– Noe jeg aldri hadde trodd

Tårene kom ikke ut av ingenting, for McGrath har måttet komme seg igjennom noen hindringer i det siste.

– Det å brekke tommelen på nyttårsaften og få beskjed om at du må operere og kanskje ikke får kjøre renn før OL. At OL står på spill ... Wengen og Kitzbühel ble for tidlig og for vanskelig, forteller 21-åringen.

– Det å klare å snu det på denne måten, det var noe jeg aldri hadde trodd skulle gå.

For i Schladming viste han at den skadede tommelen ikke lenger er en hindring.

– Det er en smadra tommel på en av de yngste i det norske laget, og han kan heve den langt over hodet og juble for pallplass, utbrøt NRKs kommentator Thomas Lerdahl.

Andreplassen kan også være viktig for McGrath med tanke på OL. Fra før er det etter all sannsynlighet Henrik Kristoffersen, Sebastian Foss Solevåg og Braathen som helt sikkert skal kjøre.

Østerrikske Manuel Feller overkom også noen hindringer i Schladming. Feller fikk klarsignal for å kjøre rennet i Schladming kvelden før, etter å ha fått påvist korona en uke tidligere.

Etter å ha vært nummer 28 etter første omgang, klatret Feller hele 25 plasser på resultatlista og kapret tredjeplassen.

Klatret på lista

Kveldsrennet i Schladming er det siste rennet før utøverne setter kursen mot OL. Og de norske prestasjonene under det østerrikske flomlyset kan love godt for lekene i Beijing. Hele tre nordmenn kom seg innenfor topp seks, og samtlige som tok seg til finaleomgangen var innen topp 15.

LEDER: Lucas Braathen leder fremdeles slalåmcupen etter rennet i Schladming.

Lucas Braathen har levert sterke resultater den siste tiden, og leverte også en strålende førsteomgang i Schladming. 21-åringen klarte dessverre ikke følge opp i andre omgang, og falt ned på 12.-plass.

Også Henrik Kristoffersen lå godt an med grønne tider hele veien, men 27-åringen hadde et par feilskjær i bunn av løypa. Dermed var han marginale tre hundredeler bak i mål og det holdt til en fjerdeplass. Kristoffersen har vunnet i Schladming hele fire ganger tidligere. Seieren i 2014 var hans første verdenscupseier.

Sebastian Foss Solevåg klatret hele 11 plasser i den andre omgangen, og det holdt til en sterk sjetteplass for den relativt nyopererte 30-åringen. For to uker siden måtte Solevåg nemlig operere tommelen etter et fall i Adelboden.

For Timon Haugan endte kvelden noe lenger ned på resultatlisten, men klatret til en 14.-plass til slutt. Aleksander Steen Olsen var eneste nordmann som ikke kvalifiserte seg til finaleomgangen.