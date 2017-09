Måtte overtales – Skjelvik trodde aldri han skulle bli midtstopper

– Det var et stort steg bare å gå ned til venstreback en gang i tiden. Du så for deg som yngre at det var siste posisjonen du skulle spille i, smiler Skjelvik til NRK.

Bæringen startet nemlig karrieren som spiss og venstrekant, men i

IMPONERT: Norges landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

svenske Kalmar ble han omskolert til venstreback før Rosenborg snappet ham opp i 2013.

– Veldig skeptisk

Etter enkelte kamper som stoppervikar fikk han klar beskjed før denne sesongen: nå skal du satses på som midtstopper.

– Jeg var veldig skeptisk i starten. Vi snakket allerede om det i 2015 at de ønsket meg som stopper på sikt. Jeg var usikker på den posisjonen og hvordan den skulle løses, sier Skjelvik.

Men det var altså ikke helt uaktuelt.

– Jeg tror ikke jeg var så veldig vanskelig å overtale. Jeg er ikke en bastant fyr, så jeg lar meg styre av sjefene mine. Det var ikke så vanskelig, smiler 26-åringen.

Rosenborg-assistent Erik Hoftun forklarer ønsket slik:

ERFAREN: Erik Hoftun står blant annet med 82 mesterligakamper for Rosenborg. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

– Vi så et stort potensial. Han har fart som vi ville bruke mer sentralt slik at vi kan stå høyt. Han får også brukt venstrefoten bedre til å starte angrep bakfra.

– Ikke vanlig å ha i et lag

De siste månedene har det blitt terpet særlig på posisjonering én-mot-én og i boks, og 26-åringen har svart med å levere fire solide kamper i Europa mot Ajax og Celtic.

Fredag ble han uoppfordret trukket frem av Lagerbäck etter seieren mot Aserbajdsjan.

Hoftun mener Skjelvik snart er klar for enda større oppgaver.

– Han drar antakelig på et tidspunkt, men vi håper han blir værende en sesong eller to. Vi vet at en venstrefotet stopper med stor fart ikke er vanlig å ha i et lag, sier den tidligere landslagsstopperen.

– Jeg tenker egentlig ikke så mye på fremtiden. Ting har gått veldig fort, jeg er fortsatt ikke utlært som stopper. Jeg tar med meg den erfaringen jeg får, så får fremtiden bringe det den bringer, sier Skjelvik selv.

SPILLEKLAR: Ole Selnæs har sonet ferdig karantenen på fire kvalik-kamper. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ole Selnæs, som fikk noen kamper foran Skjelvik i 2015-sesongen, mener det er en befrielse å ha lyntoget bak seg.

– Det er veldig få stoppere som har den hurtigheten, og den gjør at backfireren kan stå høyere, da blir det lettere for oss i midtbanen når de er tett på og kan hjelpe, forklarer trønderen.

Nå står Skjelvik overfor karrierens største utfordring når Tyskland venter i Stuttgart mandag kveld.

– Det er et lag som liker å spille raske, gode kombinasjoner og tre gjennom. Da passer det meg at jeg har litt raske føtter, smiler han.