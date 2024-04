Tyrkisk toppklubb straffes med langvarig tilskuernekt

Trabzonspor må spille seks hjemmekamper i tyrkisk seriefotball uten publikum. Årsaken er supporternes voldsomme banestorming mot Fenerbahçe forrige måned.



Straffen ble ilagt av disiplinærkomiteen i Tyrkias fotballforbund onsdag. Trabzonspor er også dømt til å betale en bot på litt over 1 million kroner.



Supportere av klubben stormet egen hjemmebane etter 2-3-tapet for Fenerbahçe i midten av mars. Det utløste et basketak med bortelagets spillere og trenere.



Fenerbahçe, som har Joshua King i sine rekker, reagerte sterkt på bråket og har truet med å trekke seg fra ligaen.



Trabzonspor er på sin side svært misfornøyde med dommen. I et innlegg på X skriver klubben at de forventer at den tyrkiske fotballpresidenten fratrer sin stilling.



Fenerbahçe-spillerne og dommerne ble beskyttet av sikkerhetsfolk mens de flyktet mot garderoben i den aktuelle kampen. Oppgjøret hadde blitt stoppet flere ganger etter at Trabzonspor-fans kastet forskjellige gjenstander inn på gressmatta.



Politiet pågrep tolv personer etter bråket.