– Jeg skjønner reaksjonen veldig godt. Du har fire feite muligheter til å sende laget ditt videre i VM, og du mislykkes. Da har du lyst å knuse det ene og det andre. En innbytterbenk er relativt uskyldig, sier NRKs VM-ekspert Kristoffer Løkberg.

Romelu Lukaku startet kampen mot Kroatia på benken, men kom inn etter pause da Belgia for alvor skulle jakte scoringen som ville sende dem videre i VM.

Men Lukaku skjøt med løskrutt, traff stolpen og misbrukte den ene store sjansen etter det andre. Gruppefinalen endte 0-0, og det gikk hardt utover innbytterbenken som Lukaku gikk løs på.

Det ble en helsvart start på desember for de belgiske stjernene.

Like etter den gigantiske nedturen trakk Roberto Martinez seg som belgisk landslagstrener. Det bekreftet han på pressekonferansen etter kampen.

– Ja, det var min siste kamp med landslaget. Det er emosjonelt, som du kan forestille deg, sier spanjolen, som fortsetter:

– De ekte supporterne i Belgia verdsetter det denne generasjonen har gjort, og det er tiden for meg til å akseptere at dette er den siste kampen. Det har vært en glede. Vi har klart å bygge et stort ettermæle, sier Martinez.

Martinez forteller videre at avgjørelsen om at han skulle gi seg ble tatt like før VM.

FERDIG: Roberto Martinez deler ut avskjedsklemmer til spillerne etter at hans siste kamp som belgisk landslagstrener endte i VM-fiasko. Foto: Thanassis Stavrakis / AP

Nasjonen, som bare er bak Brasil på Fifa-rankingen og som tok bronse i VM for fire år siden, ble slått ut av gruppespillet i Qatar. De var blant favorittene til å nå langt i VM, men Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois og de andre belgiske stjernene er ferdigspilt i VM.

– Det er en sensasjon, fastslår NRKs VM-ekspert Åge Hareide.

Sviktet da det gjaldt

Det kunne endt så veldig annerledes, for Belgia skapte en rekke store sjanser mot Kroatia. Og de fleste av dem falt til deres mestscorende spiller gjennom tidene, Romelu Lukaku, som står med 68 landslagsmål. Men da Belgia trengte det som mest, klarte han ikke å overliste Dominik Livakovic.

Lukaku hadde i løpet av andre omgang en xG (expected goals, journ. anm.) på 1.98. Men han forlot banen målløs.

– Det var en klassisk spiss ut av form. Han fikk allverdens med muligheter, men det vil seg ikke. Han skal ha det, at i motsetning til en del andre av de offensive til Belgia, så kom han i hvert fall til sjanser og var der han skulle være. Det ser selvfølgelig latterlig ut når han ikke setter dem i mål, sier Løkberg.

Aller verst var kanskje missen i siste ordinære spilleminutt: Lukaku fikk ballen på bakerste stolpe og med åpent mål foran seg brystet han ballen inn til Livakovic.

– Nei, nei, nei. Herre min hatt! Hva er det som skjer med ham?!, utbryter Hareide under praten med NRK etter Lukakus kjempemiss.

BLYTUNG ETTERMIDDAG: Romelu Lukaku begravde ansiktet i drakten etter flere grove misser. Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Det har vært et skuffende og turbulent mesterskap for Belgias del.

De startet VM med en oppskriftsmessig seier mot Canada, men så ble Marokko for sterke i kamp nummer to. Det hele kulminerte i VM-exit i den avgjørende kampen mot Kroatia.

I tillegg har det vært mye negativitet rundt det belgiske laget etter at flere medier rapporterte om bråk innad i laget etter Kevin De Bruynes intervju med The Guardian der han stemplet Belgia som «for gamle til å vinne VM».

I så fall: For Belgias del var de gamle definitivt ikke eldst denne gangen.

SKUFFEDE: De belgiske spillerne fortviler etter VM-exiten. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

Flere har ment at dette var siste sjanse for Belgias «gylne generasjon». Det ville ikke Roberto Martinez være med på.

– Nei, nei. Du ser spillere som Youri Tielemans, Amadou Onana og Jeremy Doku ... Den gylne generasjonen gjør noe som fører den neste generasjonen frem. Det er ikke nødvendigvis hvilke navn som står i bøkene. Ettermælet kan komme på flere måter. I dag er vi slått ut av en stor turnering, men nå må vi fortsette å heve standarden og de unge spillerne må fortsette denne trenden, sier han, og legger til at Belgia kan reise hjem med hodet hevet høyt.

Videre på Belgias bekostning er Marokko, som ikke bare er videre, men også vinner gruppe F foran Kroatia.

– Kroatia er tidligere finalist i VM og Belgia har vært nnummer én og to på rankingen. Det er jo nesten like stor skandale som Danmark som måtte dra hjem. Det er veldig overraskende, sier Hareide, og legger til:

– Det er det som er fascinerende med fotballen, at det er ikke alt som går på skinner. Noen ganger så butter det kraftig imot, og det har både Danmark og Belgia fått oppleve.

Ikke skjedd på 36 år

Gruppeseieren ble sikret da de slo Canada 2-1 i en fartsfyllt kamp, og for bare andre gang i deres historie er de videre til utslagsrundene i VM. Sist var for 36 år siden, i 1986. Også da vant de gruppen sin, foran England, Polen og Portugal.

VM-eventyret i 1986 stoppet i åttedelsfinalen da de møtte Vest-Tyskland. Og nettopp tyskerne kan bli motstander i år også, dersom de tar seg videre på bekostning av Costa Rica og Japan senere torsdag.

Hakim Ziyech ga Marokko ledelsen etter en tidlig julegave fra Canadas målvakt Milan Borjan: Canada-keeperen måtte ut og møte ballen etter et svakt tilbakespill, og det påfølgende klareringsforsøket gikk rett til Ziyech som på elegant vis løftet ballen over ham og i mål.

Youssef En-Nesyri doblet ledelsen knappe 20 minutter senere etter et mesterlig angrep: Sevilla-spissen timet løpet til perfeksjon, parkerte Canada-forsvaret og hamret ballen i mål.

– Det er overraskende. Det er en steinhard gruppe, og jeg regnet med at Belgia og Kroatia skulle ta seg videre. Det er litt artig at det kommer nye land inn. Afrikanske land har vært med en stund og, og de at de får fremgang vil bare spore fotballinteressen på de kontinentene det gjelder. Enten Asia, og nå er jo Australia videre. Det er fint for fotballen, mener Hareide.

Tidligere Vålerenga-spiller Sam Adekugbe var med på å tenne håpet for Canada da hans innlegg ble styrt i mål av Nayef Aguerd, og til tross for et par store sjanser i andre omgang hadde Marokko brukbar kontroll.

For Canadas del ble det et skuffende VM-gjensyn: De deltok for første gang siden 1986 og forlater Qatar med tre tap på tre kamper. Akkurat som for 36 år siden.